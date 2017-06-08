Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Eski Trabzonspor Başkanı Sümer'den uyarı

- Özkan Sümer: "Trabzonspor'un, Bursaspor maçının şokunu kolay atlatamayacağı anlaşılıyor"

Eski Trabzonspor Başkanı Sümer'den uyarı


TRABZON (AA) - Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Özkan Sümer, Bursaspor maçının ardından gerçekleştirilen suçlamaların şiddetinin arttıkça sorunu çözücü değil, derinleştirici bir etki yaratacağını belirtti.

Yazılı açıklamasında, "Trabzonspor'un Bursaspor maçının şokunu kolay atlatamayacağı anlaşılıyor." ifadesini kullanan Sümer, şunları kaydetti:

"Suçlamanın şiddeti arttıkça sorunu çözücü değil, sorunu derinleştirici bir etki yaratacağı bilinmelidir. Yapılması gereken, bilinçli bir farkındalıkla iyileştirici ve uyarıcı bir yaklaşım göstermektir. Aksi takdirde bu trajik maçın sonuçları, Çernobil Nükleer Santrali gibi kalıcı büyük bir felakete dönüşebilir."


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
BaşkanFutbolÖzkan SümerSpor Toto Süper LigTrabzonspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5