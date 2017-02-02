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Eski Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Şakar'dan 'Hakan Çalhanoğlu' açıklaması

Eski Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Şakar, "Haklıydık, davayı kazanacağımızı da biliyorduk. İyi bir anlaşma yapmıştık ama 16 yaşındaki bir çocuğu babası ve menajeri yanlış yönlendirdi." dedi.

Eski Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Şakar'dan 'Hakan Çalhanoğlu' açıklaması

TRABZON (AA) - Eski Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Nevzat Şakar, Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 4 ay futboldan men edilmesiyle ilgili "Haklıydık, davayı kazanacağımızı da biliyorduk." dedi.

Hakan Çalhanoğlu'na 4 ay futboldan men cezası

Şakar, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS), Hakan Çalhanoğlu'na verilen 4 ay futboldan men cezasını onamasıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Hakan Çalhanoğlu ile ön protokol imzalayan Sadri Şener başkanlığındaki yönetimde asbaşkan olarak görev yapan Şakar, CAS'ın kararıyla üzerindeki bir yükün kalktığını belirtti.

Hakan Çalhanoğlu ile 16 yaşındayken anlaşma yaptıklarını ifade eden Şakar, "Yaş grubunda milli takımın önemli oyuncusuydu. Babası ve menajerine 100 biner avro ödeyerek ön sözleşme yapmıştık." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları anlaşmadan birkaç ay sonra Hakan Çalhanoğlu'nun başka bir kulübe gittiğini dile getiren Şakar, "Biz babası ve menajeriyle tekrar temasa geçmek istedik ancak bize ne parayı iade ettiler ne de bir cevap verdiler." diye konuştu.

Şakar, yaşananlardan sonra FIFA'ya şikayette bulunduklarını aktararak, şunları söyledi:

"O dönemde sıkıntı çekmiştik. Biz o dönemde hukukçular ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinden bilgi alarak ön sözleşmeyi yapmıştık. Haklıydık, davayı kazanacağımızı da biliyorduk. İyi bir anlaşma yapmıştık ama 16 yaşındaki bir çocuğu, babası ve menajeri yanlış yönlendirdi. Çocuğun bir günahı olamaz. Bu karar, bütün genç futbolculara bir örnek teşkil etmesi açısından da önemli."

"Milli takımda görev alamayacak olması üzüntü verici"

Nevzat Şakar, Hakan Çalhanoğlu'nun aldığı ceza nedeniyle A Milli Takım'da forma giyemeyecek olmasıyla ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz sadece hakkımızı aradık. Ortada bir sözleşme ve ödediğimiz ücret vardı. Bizden sonraki dönemde de Hakan tarafından kulübe bir geri dönüşün olmadığı söylendi. Trabzonspor'un burada yaptığı, bir hak arama için müracaattı. Tabii ki milli takımda görev alamayacak olması üzüntü verici. Bu, zaten 2012 yılındaki bir başvuruydu. Davanın bu kadar süreceğini, bu boyuta geleceğini ve milli takıma zarar geleceğini kimse düşünemez. Biz bu sözleşme için bir ayrıcalık istemedik, verdiğimiz parayı istedik. Bunun için sadece bir hukuk mücadelesi yaptık."

Muhabir: Selçuk Kılıç

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