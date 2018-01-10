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"Eskişehir Basket maçı çok zor olacak"

- Sakarya Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Ernak: "Eskişehir Basket çok kuvvetli ve bizim gibi ligde yeni olmasına rağmen çok başarılı sonuçlar almış, 10 maç kazanmış, Türkiye Kupası'na katılmayı garantilemiş bir ekip"

SAKARYA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında 14 Ocak Pazar günü Eskişehir Basket'i ağırlayacak Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Selçuk Ernak, mücadelenin kendileri açısından zorlu geçeceğini söyledi.

Yeşil-siyahlı ekip, Sakarya Spor Salonu'nda Eskişehir Basket maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ernak, ligde geride kalan 14 haftada hedeflerini yakalayıp, üzerine çıktıklarını belirtti.

Ernak, kendileri gibi ligin yeni ekibi Eskişehir Basket'i sahalarında ağırlayacaklarını anımsatarak, "Bizim için çok zor bir maç olacak. Eskişehir Basket çok kuvvetli ve bizim gibi ligde yeni olmasına rağmen çok başarılı sonuçlar almış, 10 maç kazanmış, Türkiye Kupası'na katılmayı garantilemiş bir ekip. Çok iyi çalışan ve sistemi olan bir takım." şeklinde konuştu.


- "Bu maçı seyircisiz oynayacağız"


Ernak, geçen yıldan kalan cezalarından dolayı Eskişehir Basket maçını seyircisiz oynayacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu maçı seyircisiz oynayacağız. Geçen seneden kalan bir seyirci cezamız var. Bu bizi etkileyecektir. Çünkü biz sahamızda oynadığımız maçlarda seyirciyle bütünleşen ve basketbolu onlar sayesinde güzelleştirebilen bir ekibiz. Ama onlarsız da elimizden geleni yapacağız. Son haftayı iyi kapatıp, Türkiye Kupası'nda yer almak için ilk 8'de kendimize bir bilet bakacağız."

Takımda yaşanan sakatlıkların büyük olmadığını ancak kadroyu ve rotasyonlarını daralttıklarını kaydeden Ernak, iyi takım olmanın böyle yollardan geçtiğine işaret ederek, "Bunları iyi geçebilirsek iyi takımız, geçemezsek demek ki daha öğreneceğimiz tamamlamamız gereken çok şey var diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Eskişehir BasketSAKARYASelçuk Ernak
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