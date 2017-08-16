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Eskişehir Basket sezon hazırlıklarına başladı

- Eskişehir Basket Menajeri Önver: "Takım içinde aile ortamını sağlayarak ligde başarılı olacağımıza inanıyorum"

Eskişehir Basket sezon hazırlıklarına başladı


ESKİŞEHİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Siyah-kırmızılı ekip, başantrenör Josep Maria Berrocal önderliğinde Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'nda ilk çalışmasını yaptı. Topla ısınmayla başlayan idman, kondisyoner Eren Hangün'ün hazırladığı program doğrultusunda "core" ve dayanıklılık çalışmasıyla devam etti.

Milli takımlarında bulunan Billy Baron ve Viacheslav Kravtsov'un katılmadığı antrenman top çalışmasıyla sona erdi.

Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'nda 18 Ağustos'a kadar çalışmalarına devam edecek siyah-kırmızılı ekip, daha sonra Antalya'da kampa girecek.


- "Tüm şehri arkamızda görmek istiyoruz"


Eskişehir Basket Menajeri Özgün Önver, yaptığı açıklamada, yeni sezonda aile ortamı yakalayarak başarıya ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Yeni sezonun camiaya hayırlı olmasını dileyen Önver, "Geçen sezon büyük bir özveri göstererek şampiyon olduk. Bu sezon da tüm şehri arkamızda görmek istiyoruz. Takım içinde aile ortamını sağlayarak ligde başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu sezon zor bir maraton bizi bekliyor. Ancak arkamızda taraftarımız olduğu takdirde iyi işler yapacağız." diye konuştu.

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