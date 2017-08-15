Eskişehir Basketli oyuncular testten geçti





ESKİŞEHİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket'in oyuncuları, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çeşitli testlerden geçti.

Siyah-kırmızılı ekibe, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Laboratuvarları'nda vücut yağ oranı, bacak kuvveti, sıçrama ve bisiklet testleri yapıldı. Testlere yerli oyuncuların tamamı, yabancı oyunculardan ise sadece Josh Duncan katıldı. Milli takım kamplarında bulunan Billy Baron ve Viacheslav Kravtsov yeni sezon çalışmalarına katılmazken, Rowland ve Ayres'ın çarşamba günü takımla çalışmaya çıkacağı öğrenildi.

Eskişehir Basket Menajeri Özgün Önver, yaptığı açıklamada, yeni sezon çalışmalarına bilimsel testler yaparak başladıklarını belirterek, bu imkanı veren AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'a ve üniversite çalışanlarına teşekkür etti.

Takımın 17 Ağustos'a kadar Eskişehir'de kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapacağını anlatan Önver, daha sonra Antalya'ya geçip, yoğun bir kamp dönemine gireceklerini bildirdi.