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Eskişehir Basket'te hedef play-off

- Eskişehir ekinin başantrenörü Berrocal: - "Bu sezon hedefimiz, zorlu ligde iyi performanslar ortaya koyarak play-off oynamaktır"

Eskişehir Basket'te hedef play-off


ESKİŞEHİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Eskişehir Basket'in başantrenörü Josep Maria Berrocal, "Bu sezon hedefimiz, zorlu ligde iyi performanslar ortaya koyarak play-off oynamaktır." dedi.

Berrocal, Anadolu Üniversitesi 2 Eylül Spor Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, kaliteli oyuncuları takıma kattıklarını söyledi.

İyi bir kadro oluşturduklarını ifade eden Berrocal, şunları kaydetti:

"Oyuncularımdan performanslarının yüzde yüzünü vermelerini istiyorum. Böyle olursa iyi şeyler yaparız. Oyuncularımı motive ederek iyi bir takım oluşturup maç maç ilerlemeyi planlıyorum. Tabii ki bunun sonucunda da play-off oynamak istiyoruz."

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BasketbolEskişehirEskişehir BasketJosep Maria Berrocal
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