Eskişehir Basket'te hedef play-off





ESKİŞEHİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Eskişehir Basket'in başantrenörü Josep Maria Berrocal, "Bu sezon hedefimiz, zorlu ligde iyi performanslar ortaya koyarak play-off oynamaktır." dedi.

Berrocal, Anadolu Üniversitesi 2 Eylül Spor Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, kaliteli oyuncuları takıma kattıklarını söyledi.

İyi bir kadro oluşturduklarını ifade eden Berrocal, şunları kaydetti:

"Oyuncularımdan performanslarının yüzde yüzünü vermelerini istiyorum. Böyle olursa iyi şeyler yaparız. Oyuncularımı motive ederek iyi bir takım oluşturup maç maç ilerlemeyi planlıyorum. Tabii ki bunun sonucunda da play-off oynamak istiyoruz."