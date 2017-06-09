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Eskişehirspor Kulübü olağanüstü genel kurula gidecek

- Yönetim kurulu, 24 Haziran Cumartesi günü olağanüstü genel kurul yapılmasına karar verdi

Eskişehirspor Kulübü olağanüstü genel kurula gidecek

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da kulüp yönetimi, 24 Haziran Cumartesi günü olağanüstü genel kurul yapma kararı aldı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüzün yaşadığı süreci dikkate alarak, tüzüğümüzün 20. maddesi gereği, olağanüstü genel kurul kararı almış bulunuyoruz. Öncelikle, kararımızın Eskişehirsporumuza hayırlı olmasını diliyoruz. Amacımız, en kısa sürede ve en hızlı şekilde kulübümüzün içinde bulunduğu durumdan çıkmasını sağlamaktır. Burada ifade etmek isteriz ki kulübümüzün yönetimine ve başkanlığına aday olmak isteyen arkadaşlara, genel kurul gününü beklemeden de istedikleri bilgileri vermeye ve aktarmaya hazırız." ifadelerine yer verildi.

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