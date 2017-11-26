Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi hakkı eren Hava Elektronik Sanayi (HAVELSAN) Rakka operasyonu Ziraat Mühendisleri Odası
Tonlarca altın gelebilir
Tonlarca altın gelebilir
Oyun deyip geçmeyin
Oyun deyip geçmeyin
Sektörü de uçurdu
Sektörü de uçurdu
Surlar görünür kılınacak
Surlar görünür kılınacak
Bu ekmek rağbet görüyor
Rağbet görüyor

Eskişehirspor taraftarlarından protesto

- Taraftarlar, Çaykur Rizespor maçı sonrası, üzerinde "Yazıklar olsun, Eskişehirspor yok oluyor" yazılı çelenkle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi binası önünde basın açıklaması yaptı

Eskişehirspor taraftarlarından protesto


ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Eskişehirspor'un taraftarları maç sonrası, üzerinde "Yazıklar olsun, Eskişehirspor yok oluyor" yazılı çelenkle Eskişehir Büyükşehir Belediyesi binası önünde buluştu.

Çelengi, Büyükşehir Belediyesi kapısına bırakan kalabalık grubu temsilen, Eskişehirspor'un tribün lideri Murat Diri, bir açıklama yaptı.

Şehirdeki seçilmişlerin ve iş adamlarının Eskişehirspor'un durumuna duyarsız kaldığını savunan Diri, "Bugün sahada oynayan futbolcular bile hepsinden daha büyük bir özveri gösterdi. Kaç haftadır takımımızın bu kötü halinde bizle beraber mücadele ediyorlar. Bizim şehirden tek isteğimiz Eskişehir'in en büyük değeri olan Eskişehirspor'u layık olduğu yere getirmeleridir." dedi.


- "Eskişehirspor yok olursa Eskişehir de düşer"


Diri, "Eskişehirspor yaşasın" diyerek, şunları kaydetti:

"Davamız Eskişehirspor. Eğer bizim bu isteklerimize, söylemlerimize daha çok sessiz kalınırsa bizler de belki de terbiye sınırlarını zorlamak durumunda kalacağız. Çünkü taraftarımız çok gergin. Herkesi kontrol etmek kolay değil. Çarşamba günü hayati önem taşıyan bir kongremiz var. Bugün burada çok fazla taraftarımız toplandı. Eskişehirspor yok olursa Eskişehir de düşer. Buradan tekrar sesleniyorum. Seçilmişlerimiz, oda başkanlarımız, iş adamlarımıza kadar herkes takımımıza sahip çıksın. Eskişehirspor yok oluyor. Allah yardımcımız olsun."

Kalabalık taraftar grubu, siyah çelengi Büyükşehir Belediyesi kapısına bıraktıktan sonra, şehirde tezahüratlarla yürüyüş yaptı.

Polis kontrolünde yürüyen taraftarlar, daha sonra gruplar halinde dağıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AçıklamaçelenkEskişehirEskişehirsporEskişehirspor Tribün Lideri Murat DiriEskişehirspor Yok Oluyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5