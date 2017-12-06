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Eskişehirspor'da Halil Ünal yeniden başkan

- Tek listeyle gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda başkanlığa Halil Ünal seçildi - Başkan Ünal: "Bugün çok zor şartlardayız. Herkesin yardımına ihtiyacım var"

Eskişehirspor'da Halil Ünal yeniden başkan


ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehirspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda eski başkanlardan Halil Ünal, yeniden bu göreve seçildi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren, divan başkanlığını Mesut Şimşek'in yaptığı olağanüstü genel kurula, eski kulüp başkanları Sinan Özeçoğlu, Aydın Begiter, Nebi Hatipoğlu, Mesut Hoşcan ve Ali Çelikoğlu ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler de katıldı.

Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa Halil Ünal getirildi.

Ünal, yaptığı konuşmada, Eskişehirspor için yeniden zorlu bir sürece girdiklerini vurguladı.

Yönetime kimsenin aday olmadığı dönemde kendisinin başkanlığa yeniden talip olduğunu anlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Anlı, şanlı armamızı, formamızı layık olduğu yere getirmek adına beraber olmamız gerekiyor. Aydın Begiter başkanlığında bir yüksek divan kurulu oluşturacağım. Bugün çok zor şartlardayız. Herkesin yardımına ihtiyacım var. Yeni bir forma kampanyası başlatacağız. Her evde iki forma olacak. Birliktelik içinde olursak kulübün borcu ödenip bitecek. Bu takım layık olduğu yerde olacak. Eskişehirspor'a birlikte sahip çıkacağız. Görevimiz kulübü yaşatmaktır. Ortak sevda ve aşkımız olan Eskişehirspor'dan vazgeçemedik."

Konuşmanın ardından Halil Ünal, mazbatasını divan başkanı Şimşek'ten aldı.

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