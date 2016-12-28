Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Eskişehirspor'da kamp başlıyor

- Siyah-kırmızılı takım, yarın Antalya'da kampa girecek

Eskişehirspor'da kamp başlıyor

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına yarın Antalya'da başlayacak.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Bölgesi'nde kamp yapacak siyah-kırmızılı takım, ilk antrenmanını yarın saat 16.00'da gerçekleştirecek.

Eskişehirspor'un kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Erkan Zengin, Kayacan Erdoğan, Ekrem Kılıçarslan, Uğur Akdemir, Bilal Aziz Özer, Tarık Çamdal, Hakan Çinemre, Felix Michel, Hürriyet Gücer, Aykut Akgün, Uğur İnceman, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Ramazan Övünç, Furgan Polat, Mehmet Murat Uçar, Enes Can Akgün, Kaan Kanak, Semih Şentürk, Kaan Gül, Alperen Kocabaş, Halil İbrahim Öner, Talha Erdoğan, Cemali Sertel, Hasan İlkay Özcan.

Öte yandan, Ruud Boffin, Kamil Ahmet Çörekçi, Jerry Akaminko, Chikeluba Ofoedu, Bruno Mezenga ve Axel Meye'nin de yeni yıl tatilinin ardından kampa katılacağı bildirildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
EskişehirEskişehirsporFutbolKamp
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.