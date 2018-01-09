



ANTALYA (AA) - HİLMİ SEVER - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un deneyimli oyuncularından Uğur İnceman, siyah-kırmızılı takımı Süper Lig'e çıkarmadan futbolu bırakmak istemediğini söyledi.

Uğur İnceman, Eskişehirspor'un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eskişehirspor'u yeniden Süper Lig'e yükselten kadronun içinde olmak çok güzel olur. İnşallah bunu başarabiliriz. Başarabileceğimize inanıyorum. Geçen seneden aramızdan ayrılan isimler oldu. Ama ikinci yarıda bu hedefe ulaşmak istiyoruz. Eskişehirspor'u Süper Lig'e çıkarmadan futbolu bırakmak istemiyorum." dedi.





- "Sözleşmesiz, hocasız, tek başımıza antrenmanlara çıktık"





Ligin ilk yarısında çok büyük sıkıntılarla mücadele ettiklerini belirten Uğur, bunların büyük çoğunluğunu atlattıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Lige başladığımızda birçok futbolcunun sözleşmesi yoktu. Sezon başında yönetim belli değilken, sözleşmesiz, hocasız, tek başımıza antrenmanlara çıktık. Kamp dönemi geçirmedik. Biz büyükler olarak önderlik yapıp, takımı toparlamaya çalıştık. Daha sonra Sergen Hoca geldi. Geçiş dönemi sancılı oldu, çünkü yapılan yüklemeler ve takımın performansından memnun olmaması, bir düşüşü getirdi. En büyük sıkıntımız buydu. İlk yarıya genel olarak istediğimiz gibi geçmedi. Puan olarak beklentilerimizin altında kaldık. Ama artık büyük sıkıntıları aştığımızı düşünüyorum."



- "Hedefimiz tabii ki play-off"





Ligde son iki maçlarını kaybetmelerine rağmen ortaya koydukları futbolla ikinci yarı için umut verdiklerini aktaran Uğur, "Ama onun dışında taraftar desteği ve oyun anlamında geliştiğimizi gösterdik. Her zaman üst sıraları hedefliyoruz. Baktığınızda puan farkı çok fazla değil. Bir seri yakaladığımızda hemen her şeyin değişebileceğini biliyoruz. Bizim hedefimiz tabii ki play-off. Geçen sene 3. olup play-off oynadık, maalesef başaramadık. İnşallah bu sene 6. olup çıkarız diye düşünüyorum." yorumunu yaptı.





- "Transfer yasağı yeni bir şey değil"





Eskişehirspor'un devam eden transfer yasağını da değerlendiren 36 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Transfer yasağı yeni bir şey değil, geçen sene devre arasında da vardı. Bu yönde çalışıyoruz, genç oyuncuları daha iyi olmaları için teşvik ediyoruz. Bunun bilincinde yola çıktığınız zaman bazı şeyleri kafada bitirmiş oluyorsunuz. Biz bu duruma hazırlıklıyız. Birçok futbolcunun federasyona başvurup serbest kalma durumu vardı. Bunu bir şekilde yönetim engelledi, onları da tebrik etmek gerekiyor özverileri için. Taraftarımızın desteğini zaten anlatmaya gerek yok. Hiçbir sıkıntı kalmadı, inşallah güzel bir kamp dönemi geçirip ikinci yarıya iyi bir şekilde girmek istiyoruz."





- "Fenerbahçe'yi avantajlı görüyorum"





Süper Lig'de Manisaspor, Beşiktaş, Antalyaspor ve Atiker Konyaspor formalarını da giyen deneyimli futbolcu, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi avantajlı gördüğünü açıkladı.

Uğur, Süper Lig'de zirve yarışında birçok takımın puan olarak birbirine yakın olduğunu vurgulayarak, "Şampiyonluk adayları büyük takımlar var. Bunun yanı sıra Başakşehir var, Trabzonspor'un bir yükselişi var. Ama Aykut Kocaman ile Konyaspor'da birlikte çalıştım. Onun çalışma şeklini bildiğim için şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi avantajlı görüyorum." şeklinde görüş bildirdi.

Uğur İnceman son olarak kendine iyi baktığını ve kafasında futbolu bırakmak için belirli bir yaş olmadığını da sözlerine ekledi.