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Eskişehirspor'un en çok kart göreni Hakan Çinemre

- Kırmızı-siyahlı kulüpte bir kırmızı ve 5 sarı kart gören savunma oyuncusu Hakan, en çok kart gören oyuncu oldfu

Eskişehirspor'un en çok kart göreni Hakan Çinemre


ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor, 2016-2017 sezonunun 16 haftalık ilk bölümü sonunda 3 kırmızı ve 41 de sarı kart gördü.

Siyah-kırmızılı takım oyuncuları, 16 maçta 3 kırmızı ve 41 de sarı kart gördü. Eskişehirspor'un ilk yarıdaki en çok kart gören futbolcusu 1 kırmızı ve 5 sarı kart gören Hakan Çinemre oldu.

Sezon başında Trabzonspor'dan kiralanan Ramazan Övüç de 5 sarı kart gördü. Kamil Ahmet Çörekçi ve Axel Meye dörder, Erkan Zengin, Bruno Mezenga ve Tarık Çamdal üçer, Semih Şentürk, Uğur İnceman, Ruud Boffin, Kaan Kanak, Hasan Hüseyin Acar ikişer, Hürriyet Gücer, Kayacan Erdoğan, Bilal Aziz Özer, Murat Uçar, Chico Ofoedu birer kez sarı kart gördü.

Hakan Çinemre'nin yanı sıra Semih Şentürk ve Aykut Akgün de birer kez kırmızı kart görerek takımlarını yalnız bıraktı.


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