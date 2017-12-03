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Eskrim: Avrupa Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası

- Türkiye, takım müsabakalarını 6. sırada tamamladı

Eskrim: Avrupa Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası


ANKARA (AA) - Eskrimde Avrupa Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası'nda Türkiye, takım müsabakalarında 6. oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk sporcular hafta sonu Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Macaristan'da düzenlenen uluslararası organizasyonlarda mücadele etti.

Türk eskrimciler arasında en iyi dereceyi, Almanya'nın Eislingen kentinde gerçekleştirilen Avrupa Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası'nda 24. olan Aylin Çakır elde etti.

Aynı turnuvada Aylin Çakır, Deniz Selin Ünlüdağ ile Nisanur Erbil'den oluşan Kadın Kılıç Milli Takımı da İtalya, Macaristan ve Ukrayna gibi ülkeleri geride bırakmayı başardı.

Türkiye, takım müsabakalarını ABD 1, Rusya, ABD 2, Romanya ve Almanya'nın ardından 6. sırada tamamladı.

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Avrupa Yıldızlar Kılıç Circuit TurnuvasıAylin ÇakırEskrimTürkiye
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