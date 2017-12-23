Eskrim: Büyükler Türkiye Şampiyonası

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası'nda kadınlarda dereceye girenler belli oldu.
Adıyaman Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda 18 il 38 kulüpten 249 sporcunun katılımıyla yapılan şampiyonada, epe-flöre-kılıç müsabakalarının ardından kadınlarda dereceye girenler sporcular şunlar:
Büyük kadınlar epe:
1. Bağdagül Tuncan, 2. Aybüke Öztürkmen, 3. Günseli Deniz Bozdemir
Büyük kadınlar flöre:
1. Firuze Ayşen Güneş, 2. İrem Karamete, 3. Fatmanur Gülen
Büyük kadınlar kılıç:
1. Iryna Shchukla 2. Ilgın Sarban 3. Aylin Çakır
Organizasyonda erkek sporcuların müsabakaları yarın saat 11.00'de başlayacak.