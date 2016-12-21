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Eskrimde gümüş madalya

- Milli eskrimci Martino Minuto, İngiltere'de düzenlenen Büyükler Flöre Satellite'de gümüş madalya kazandı

Eskrimde gümüş madalya

ANKARA (AA) - Milli eskrimci Martino Minuto, İngiltere'de düzenlenen Büyükler Flöre Satellite'de gümüş madalya elde etti.

Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre geçen hafta Antalya'da düzenlenen Büyükler Flöre Satellite'de gümüş madalya alan Martino Minuto, İngiltere'nin başkenti Londra'daki organizasyonda da gümüş madalya kazandı.

Londra'da 195 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada 12. olarak üst tura çıkan Martino Minuto, tablo ve çeyrek final maçlarını da kazanarak yarı finale yükseldi. Bu turda Japonya'dan Toshiya Saito'yu 15-12'lik skorla geçen Minuto, adını finale yazdırdı.

Final müsabakasında Çekya'dan Alexander Choupenitch ile karşılaşan milli eskrimci, mücadeleyi 15-11 kaybetti ve gümüş madalyada kaldı.

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Büyükler Flöre SatelliteEskrimLondraMartino Minuto
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