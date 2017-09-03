Eskrimde Valery etkisi





ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Türkiye Eskrim Federasyonunun 2014 yılında milli takımı emanet ettiği Azerbaycan asıllı Ukraynalı antrenör Valery Shturbabin, "önce disiplin" diyerek işe başladığını söyledi.

Valery Shturbabin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de eskrime dair potansiyelin yüksek olduğuna vurgu yaparak, minikler şampiyonasına yaklaşık bin 800 kişinin katıldığına dikkati çekti.

Bu katılımın çok yüksek olduğunu ifade eden Shturbabin, "Ukrayna'da bütün şampiyonada 6 branşta maksimum 300 kişi bir araya gelebiliyor. Bu kadar çok miniklerin arasından sporcu çıkarmak lazım. 'Sporcu yok, merkeze gelmez.' deniyordu. Şimdi dolu, yer yok, alamıyoruz. 'Türkiye'de eskrim yok.' deniliyordu. Ne oldu, çalışınca her şey ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Son dönemde alınan madalyaların devamının geleceğinin garantisi olmadığını kaydeden Shturbabin, "Potansiyel yüksek ama çalışmadan bir şey olmaz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Vizyon değişti"





Göreve başlamadan önce antrenörlerin kendi programlarını uyguladıklarını ancak Türkiye dışına çıkılmadığını belirten Shturbabin, "Benden hemen sonra sporcular değişik ülkelere gitti ama antrenörler götürülmemişti. O zamanki başkana yurt dışına, kampa antrenörlerin de götürülmesi gerektiğini söyledim. Sporcuların güçlü partnerlerle antrenmanlarda karşılaşmaları gerekiyordu. Bunlar olunca vizyon da değişti." şeklinde görüşlerini aktardı.

Sporcuların ya da antrenörlerin öncelikle başarıya inanmaları gerektiğine vurgu yapan Shturbabin, "İnanmıyorlardı. Bunu değiştirdim. İlk önce inanmak lazım. Sonra da analizi getirdim. Çıkıyorlar maç yapıyorlardı ama analiz yapılmıyordu. Maçtan sonra çıkıp gidiyorlardı. 'Ya tribünde oturun ya da salonda çalışın.' dedim. Salondan çıkıyorlar, geç geliyorlar... 'Önce disiplin.' dedim ve başladık. Kafayı da değiştirmek lazımdı, bunu yapmayı da başardık, kendilerine inandılar ve buralara geldik." ifadelerini kullandı.

Türk eskrimcilere rakiplerinin kendilerinden farkı olmadığını anlatmaya çalıştığını ifade eden Shturbabin, "Maça çıkıyorsunuz sizde de iki el, iki ayak, bir kafa var, onlarda da... Bana akıllı sporcu lazımdı. Okula gidiyorlar. Ders, sporla birlikte zorluyor. Bunu da değiştirdim. Boş zamanı kullanmayı bilmeleri gerekiyordu. Şimdi ne zaman boş zamanları var artık salondalar." diye konuştu.





- "Her şeyi biliyorum problemi vardı"





Göreve başladığında eskrim antrenörlerinde "her şeyi biliyorum" problemini tespit ettiğini aktaran Valery Shturbabin, bunu değiştirmeyi başardıklarını kaydetti.

Evine gelen ustaya 'Neyi tamir ediyorsun?' diye sorduğunda "Her şeyi." şeklinde cevap aldığını ifade eden Shturbabin, şöyle devam etti:

"Bu mümkün mü. İnsan her şeyi bilemez. Oğullarımdan biri Almanya Genç Milli Takımı'nı diğeri de Ukrayna Milli Takımı'nı çalıştırıyor. Ben hiçbir şey bilmiyorum, öğreniyorum. Çocuklarıma bakıyorum, analiz ediyorum ve faydalıysa 'Güzel' deyip alıyorum. 'Neden böyle yaptın?' diye soruyorum sporcuya ya da antrenöre, 'Herkes böyle yapıyor.' cevabını veriyor. Herkes dağdan atlıyor, o zaman sen de atla. 'Neden?' diye sormuyor. Ben her şeye bakıyorum. Sporcular kenardan antrenörün söylemesini bekliyor. Bu yanlış, sporculara ve antrenörlere kendilerini değiştirmeleri gerektiğini söyledim, değişim olunca da başardık."





- "Her şey yavaş yapılıyor"





Valery Shturbabin, eskrim branşlarının hepsinin çalışmalarını Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) yapması yönünde karar alındığını ancak henüz uygulanmaya başlanmadığını belirtti.

"Türkiye'de her şeyi yapıyorlar ama çok yavaş yapıyorlar." eleştirisinde bulunun tecrübeli antrenör, "Şubat ayında olacaktı ama bakalım, bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkelerin sadece eskrime özel merkezlerinin olduğuna dikkati çeken Shturbabin, şunları söyledi:

"Çin'de, Japonya'da, ABD'de eskrime özel salonlar var ve üniversitelerle birlikte çalışıyorlar. Psikolog, doktor, diyetisyen, masör, neye ihtiyaç varsa merkezde bulunuyor. Biz de Türkiye'de yapmak istiyoruz ama çok yavaş yapılıyor, yarım yapılıyor. TOHM çok güzel oldu ama yarım oldu. Okulu buraya koymadılar. Programda var, inşallah olacak."