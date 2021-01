Espora yaptığı yatırımlarına devam ediyor

Her zevke hitap eden pizzalarıyla paylaşma duygusunu artıran Little Caesars, espora ve esporcuya verdiği desteklere yeni yılda da devam ediyor.

Türkiye’de nefis kenarın mucidi Little Caesars, espor ekosisteminin en renkli ve en başarılı kulüplerinden Wildcats’in 2021 boyunca resmi yiyecek sponsoru oldu. Sezar, 400’den fazla profesyonel esporcusu olan ve 22 oyunda 30 farklı ekibi ile mücadele eden Wildcast’in bütün müsabakalarında, enfes lezzetleriyle takımı destekleyecek. Geçtiğimiz sene “Yılın Espor Takımı” seçilen Wildcats, Little Caesars ile gücüne güç katacak.

Dijital pazarlama bütçesinin yüzde 30’unu espora ayırmıştı…

Tüketicinin online oyunlara artan ilgisini pizza ile birleştiren Little Caesars, 2021’e espora yaptığı yatırımlarla hızlı girdi. Geçtiğimiz sene dijital pazarlama bütçesinin yüzde 30’unu espora ayırdıklarını ifade eden Little Caesars Pazarlama Direktörü Pelin Çiftçioğlu, “Dijital alandaki reklam ve pazarlama yatırımlarımıza devam ediyoruz. Geçtiğimiz sene espora ve dijitale verdiğimiz önemle Türkiye’nin tek resmi yerli espor ligi Zula Süper Lig’in beşinci ve altıncı sezonunun resmi yiyecek sponsoru olmuştuk. İşbirliğimiz kapsamında birçok kampanya ve ‘Little Caesars Cup’ turnuvası düzenlenmişti. Hava Takviyesi Kampanyamızla da dijital bir oyunun içerisine entegrasyon sağlayan Türkiye’deki ilk markalardan biri olmuştuk. Şimdi de dünyanın en büyük espor takımı ünvanını da elinde bulunduran Wildcats’in resmi yiyecek sponsoru olduk. Birlikte büyük işlere imza atacağımızı düşündüğüm Wildcats’e 2021 sezonunda başarılar diliyorum” dedi.

Geçen yıl yurtiçi ve yurtdışında kazandığı başarılarla “Altın Zirve Ödülleri” ve “Şehrin En İyi Markaları” Ödüllerinde “Yılın espor Takımı" seçilen Wildcats kulübü, yaptığı yatırım ve başarılı oyuncu tercihleri ile 2020’de iddiasını ortaya koymuştu. 2021 için de yine iddialı isimleri kadrosuna katan takım, yeni başarıları kovalamaya hazırlanıyor.

