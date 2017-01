ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, transferde adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlarla anılan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun durumunun bir an önce belli olması gerektiğini söyledi.



Rıza Çalımbay, takımının kamp yaptığı Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



-"Eto'o gitmek istiyorsa yapacak bir şeyimiz yok"



Deneyimli teknik adam, Eto'o konusundaki kararın kendisi ile fazla ilgili olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:



"Eto'o transfer olacaksa bir an önce gitmeli. Çünkü ara çok kısa. Gidecek mi kalacak mı, onunla uğraşacak durumda değiliz. Gidecekse gidecek, kalacaksa kalacak. Bana göre her şey Eto'o'ya bağlı. Eto'o gitmek istiyorsa, yönetim de 'okey' veriyorsa, yapacak bir şeyimiz yok. Bu kararı bir an önce yönetim ve Eto'o'nun vermesi gerekiyor. Bir oyuncu gitmek istiyorsa ve zorla tutarsak olmaz. Kafa olarak tamamen burada olması gerekiyor."



Eto'o ile yaptıkları konuşmalarda, Kamerunlu futbolcunun gitme talebi olmadığını da hatırlatan Çalımbay, "Takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberleri ben de gazetelerden okuyorum. Belki futbol hayatını çok iyi bir yerde tamamlamak istiyordur, bunlar olabilir. Ancak devam eden bir mukavelesi var." ifadelerini kullandı.



-"Eto'o'yu alın, Kerim'i verin' demedik"



Rıza Çalımbay, Beşiktaş'tan Kerim Frei'ı istediklerini doğrulayarak, "Eto'o olayı olmadan önce Kerim Frei'ı istedik. 'Eto'o'yu alın, Kerim'i verin' demedik. Kulübüne de Kerim'e de teklif yaptık. Artık Kerim'in kendi bileceği iş." dedi.



Çalımbay, ara transfer döneminde, giden futbolcuların yerine takıma 4 ya da 5 oyuncu katmak istediklerini açıkladı.



Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay, Galatasaray'dan Salih Dursun transferinin artık bitme aşamasında olduğunu belirterek, "Salih Dursun ile uzun zamandır ilgileniyorduk. Onu, Kasımpaşa'ya da almak istemiştim ama olmamıştı. Tahminime göre bugün yarın Salih Dursun transferi netleşir." diye konuştu.



Rıza Çalımbay, transfer listelerinde Monaco'dan Adama Traore ve Kayserispor'dan ayrılan Nakoulma'nın da bulunduğunu söyledi.