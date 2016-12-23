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'Eto'o'nun gitmesinden yana değiliz'

Antalyaspor Teknik Direktörü Çalımbay, yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun devre arasında Beşiktaş'a gideceği iddiasıyla ilgili, "Eto'o'nun gitmesinden yana değiliz." dedi.

'Eto'o'nun gitmesinden yana değiliz'

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun devre arasında Beşiktaş'a gideceği iddiasıyla ilgili, "Eto'o'nun gitmesinden yana değiliz." dedi.

Çalımbay, Hasan Subaşı Tesisleri'nde düzenlendiği basın toplantısında, Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun takımdan ayrılacağıyla ilgili iddiaları değerlendirdi. Çalımbay, böyle bir durumun olmadığını ve kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ün konuyla ilgili gerekli açıklamaları yaptığını hatırlattı.

En önemlisinin Eto'o'nun ne düşündüğü olduğunu ifade eden Çalımbay, "Eto'o gelip yönetime farklı bir şey sunarsa, bu onun bileceği bir şey. Yönetim ile Eto'o'nun arasında olan bir şey. Bizim bir müdahalemiz yok. Eto'o'nun gitmesinden yana değiliz. Sonrasında ne olur bilemiyorum. Eto'o şu anda mutlu ve çalışıyor. Takıma daha fazla şeyler vereceğine inanıyorum." diye konuştu.

Çalımbay, Antalyaspor'da göreve başlarken en büyük hedeflerinden birinin ilk yarı itibarıyla 19 puan almak olduğunu ve ilk devre bitmeden bu hedefe ulaştıklarını söyledi.

İlk yarıda son bir maçları kaldığını belirten Çalımbay, bu karşılaşmayı da çok iyi şekilde bitirdikleri zaman ikinciyi yarıya çok daha iyi girmiş olacaklarının altını çizdi.

Devre arasında yapmak istedikleri transferlere de değinen Çalımbay, bazı bölgelere mutlaka takviye yapmaları gerektiğini belirtti.

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