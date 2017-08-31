EuroBasket 2017 için özel gece





İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin D Grubu müsabakaları ile son 16 turundan itibaren tüm maçlara ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket 2017) açılış seremonisi yapıldı.

Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleştirilen organizasyona, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA Avrupa Direktörü Kamil Novak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyonada yer alacak ülkelerin federasyon yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, burada yaptığı açıklamada, "İstanbul bir kültür başkenti ve spor başkenti. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm katılımcı ülkelere en iyi dileklerini getirdim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporcu kökenli olduğunu ve bundan dolayı kendilerini çok şanslı hissettiklerini aktaran Bak, "Ülkemizde büyük spor organizasyonlarının yapılmasına önem veriyoruz. Hükümet olarak da tüm branşlarda sporun destekçisiyiz. İstanbul'da yarın D Grubu maçları başlayacak. Bu organizasyona emek veren herkese teşekkür ediyorum. İstanbul'da güzel zaman geçirmenizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

FIBA Avrupa Direktörü Novak, Avrupa basketbolunun milli takımlar seviyesindeki en önemli organizasyonuna 4 ayrı ülkede start verdiklerini aktararak, "Bu şekilde çok daha fazla basketbolsevere ulaşacağız. FIBA olarak biz, ev sahibi ülke federasyonları ve organizasyon komitesi, şampiyonanın en iyi şekilde yapılması için büyük çaba sarf ediyoruz. Tüm katılımcı ülkelere başarılar diliyorum ve basketbolseverlerin bu şölenin tadını çıkarmalarını istiyorum." diye konuştu.

TBF Başkanı Türkoğlu ise 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın açılış seremonisine gelen tüm davetlilere teşekkürlerini ileterek, "Türkiye bir basketbol ülkesi ve bu organizasyon en önemli parçası konumunda. Bu ev sahipliğinde bize destek veren hükümetimize, Gençlik ve Spor Bakanlığına, İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Katılımcı tüm ülkelerin güzel bir şampiyona geçirmelerini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, şampiyonayı zirvede tamamlayacak ekibin kazanacağı kupa da gecede sergilendi.