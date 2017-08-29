EuroBasket 2017'de önemli oyuncular olmayacak





İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - Türkiye, Finlandiya, Romanya ve İsrail'in ortaklaşa düzenleyeceği 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) hem sakatlık hem de kendi tercihleri nedeniyle birçok önemli oyuncu forma giyemeyecek.

31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin D Grubu ile final etabı maçlarına ev sahipliği yapacağı turnuvada basketbolseverler, önemli isimleri seyredemeyecek.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Atlanta Hawks'ta forma giyen milli oyuncu Ersan İlyasova kendi tercihiyle, New Orleans Pelicans'ta görev yapan Ömer Aşık ise sağlık sorunları nedeniyle EuroBasket 2017'de ay-yıldızlı formayı terletemeyecek.

Sırbistan Milli Takımı'ndan Milos Teodosic ile Nemanja Bjelica, son Avrupa şampiyonu İspanya'dan Sergio Llull ile Rudy Fernandez, Fransa'dan Tony Parker ile Nicolas Batum, Yunanistan'dan Giannis Antetokounmpo, İtalya'dan Alessandro Gentile ile Andrea Bargnani ve Çekya'dan Jan Vesely, şampiyonada sahne alamayacak önemli isimler olarak dikkati çekiyor.





- Milli takım, Ersan ve Ömer'den yoksun olacak





Ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Ersan İlyasova ile Ömer Aşık turnuvada forma giyemeyecek.

Ersan İlyasova, şampiyonaya fiziksel ve psikolojik olarak hazır olmadığı gerekçesiyle milli takımdan affını istedi. Ömer Aşık ise sezon içinde yaşadığı sağlık probleminin sürmesi nedeniyle organizasyonda yer alamayacak.





- Sırbistan'da Teodosic, Bjelica ve Raduljica yok





Son dünya ve olimpiyat ikincisi Sırbistan Milli Takımı, en önemli oyuncusu Milos Teodosic ile Nemanja Bjelica ve Miroslav Raduljica'dan turnuvada faydalanamayacak.

NBA ekibi Los Angeles Clippers'a imza atan 30 yaşındaki Teodosic, sakatlığı nedeniyle EuroBasket 2017'yi kaçıracak.

Başantrenörlüğünü Aleksandar Djordjevic'in yaptığı Sırbistan, 2013-2015 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Nemanja Bjelica'dan da organizasyonda yoksun kalacak. NBA temsilcisi Minnesota Timberwolves'ta forma giyen Bjelica, sakatlığının tam olarak düzelmemesi nedeniyle şampiyonada oynayamayacak. Çin ekibi Jiangsu Dragons'a imza atan Raduljica ise dizindeki sakatlık sebebiyle turnuvada olmayacak.

Avrupa şampiyonası tarihinde son olarak Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de mutlu sona ulaşan Sırbistan'da ayrıca Nikola Jokic ile Nikola Milutinov da kadroda yer almayacak.





- Fransa Parker, Batum ve Gobert'ten faydalanamayacak





Son Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Fransa, hücumdaki lideri Tony Parker, savunmadaki en büyük kozu Rudy Gobert ile Nicolas Batum'dan yoksun olarak turnuvada mücadele edecek.

San Antonio Spurs forması giyen Tony Parker, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde İspanya'ya elenmelerinin ardından milli takıma veda ettiğini açıklamıştı.

Charlotte Hornets'ta oynayan Nicolas Batum ile Utah Jazz'da görev yapan Rudy Gobert ise kendi tercihleriyle turnuvada olmayacak.





- İspanya'da en önemli eksik Llull





Son Avrupa şampiyonu unvanıyla turnuvada mücadele edecek İspanya Milli Takımı'nda yıldız basketbolcu Sergio Llull, EuroBasket 2017'de görev yapamayacak.

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Llull, hazırlık sürecinde dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle organizasyonda mücadele edemeyecek.

Başantrenörlüğünü Sergio Scariolo'nun üstlendiği İspanya'da ayrıca Real Madrid'de oynayan Rudy Fernandez ile Felipe Reyes kendi tercihleriyle, Barcelona Lassa'dan Victor Claver ise sakatlığı nedeniyle turnuvada oynayamayacak.





- İtalya'da önemli 3 eksik





Avrupa şampiyonalarında 1983 ve 1999'da kupayı kazanan İtalya Milli Takımı'nda Alessandro Gentile, Andrea Bargnani ve Danilo Gallinari turnuvada forma giyemeyecek.

Ülkesinin Virtus Bologna takımında forma giyen Gentile ile İspanyol ekibi Baskonia'da oynayan Bargnani, kendi tercihleriyle EuroBasket 2017'de olmayacak.

Başantrenörlüğünü Ettore Messina'nın yaptığı İtalya'da ayrıca Los Angeles Clipperslı Danilo Gallinari de sakatlığı sebebiyle turnuvada yer alamayacak.





- Yunanistan'da Antetokounmpo olmayacak





Son olarak EuroBasket 2005'te altın madalya elde eden Yunanistan, turnuvayı en önemli oyuncusu Giannis Antetokounmpo'dan yoksun geçirecek.

NBA ekibi Milwaukee Bucks'ta oynanan Antetokounmpo, sakatlığı nedeniyle turnuvayı kaçıracak.





- Vesely Çekya'dan affını istedi





Geride kalan sezonda Fenerbahçe ile THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Çek oyuncu Jan Vesely, EuroBasket 2017'de olmayacak.

Vesely, yorucu bir sezonu geride bıraktığı için Çekya Milli Takımı'ndan affını istedi.

Öte yandan Litvanya Milli Takımı ile EuroBasket 2015'te final oynayan Paulius Jankunas, yazı dinlenerek geçirmek istediği gerekçesiyle şampiyonada forma giymeyecek.