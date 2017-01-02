Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı
Başbakan el koydu üç havaalanı daha geliyor
Üç havaalanı daha geliyor
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var

Eva Longoria ve Marco Schreyl FIFA ödül törenini sunacak

Futbolda yılın en iyilerinin belirleneceği ödül törenini aktris Eva Longoria ve televizyon spikeri Marco Schreyl sunacak.

Eva Longoria ve Marco Schreyl FIFA ödül törenini sunacak

İSTANBUL (AA) - FIFA, futbolda 2016 yılının en iyilerinin belirleneceği ödül törenini aktris Eva Longoria ile televizyon spikeri Marco Schreyl'in sunacağını açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, futbolda 2016 yılının en iyilerinin belirleneceği ve 9 Ocak'ta İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek ödül törenini aktris Eva Longoria ile televizyon spikeri Marco Schreyl'in sunacağı bildirildi.

Longoria, basketbol yıldızı Parker'ın eski eşi

Fransız basketbolcu Tony Parker'ın eski eşi ABD'li aktris Eva Longoria'nın yıldızı "Umutsuz Ev Kadınları" adlı diziyle parlamıştı. Alman sunucu Marco Schreyl ise Almanya'da yayınlanan "Pop Idol" ve "Yetenek Sizsiniz" gibi programların sunuculuğunu yapmıştı.

Ödüller 11 kategoride dağıtılacak

Törende, kadın ve erkeklerde yılın en iyi futbolcusu ile teknik direktörünün yanı sıra, fair play, taraftar, en iyi gol ve en iyi 11 kategorilerinde ödül verilecek.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Spor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.