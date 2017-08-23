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Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçına doğru

- Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak müsabaka, kentteki yeni statta e-bilet sisteminin tamamlanamaması nedeniyle İnönü Stadı'nda oynanacak

Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçına doğru


MALATYA (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında yapılacak Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçı, kentteki yeni statta e-bilet sisteminin tamamlanamaması nedeniyle İnönü Stadı'nda oynanacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni statta denetimlerini tamamladığı belirtildi.

Yeni statta TFF ve UEFA kriterleri ölçüsüyle belirlenen işletimsel eksikliklerin Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandığının ve stadın maç oynanmasına uygun hale getirildiğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TFF tarafından denetlenen e-bilet sisteminin tamamlanmadığı tespit edilmiştir. Büyük bir sorumluluk alarak Antalyaspor maçının yeni statta oynanması için zamanla yarışan ve gerekli eksiklikleri tamamlayan Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederek, cumartesi günü saat 19.45'te yapılacak Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor müsabakasının Malatya İnönü Stadı'nda oynanacağı hususunu kamuoyuna saygıyla sunarız."

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AntalyasporEvkur Yeni MalatyasporFutbolİnönü StadıSüper LigSüperlig
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