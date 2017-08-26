Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Antalyaspor'un yeni transferi yıldız futbolcu Samir Nasri, ilk kez kırmızı-beyazlı formayı giydi.
Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Akdeniz temsilcisinde, teknik direktör Rıza Çalımbay, transferi 5 gün önce gerçekleştirilen Nasri'ye ilk 11'de şans verdi.
Antalyaspor'da Nasri'nin yanı sıra yeni transferlerden Johan Djourou da ilk kez bir resmi maçta süre aldı.
Ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor'da ise Arjantin'in River Plate takımından transfer edilen Ekvadorlu savunma oyuncusu Arturo Mina ilk kez sarı-siyahlı formayı terletti.
- Malatyalı futbolseverlerden yoğun ilgi
Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci iç saha maçını dolu tribünler önünde oynadı.
Ligin ilk haftasında seyircisiz oynanan karşılaşmada Osmanlıspor'u ağırlayan Malatya ekibi, ikinci iç saha müsabakasında Antalyaspor'u konuk etti.
Futbolseverler, yaklaşık 13 bin seyirci kapasiteli Malatya İnönü Stadı'nda tribünleri doldurdu.