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Evkur Yeni Malatyaspor "baba transfer" yapmak istiyor

- Kulüp başkanı Adil Gevrek: "Deyim yerindeyse 'baba transfer' olması lazım. Önümüzdeki günlerde netlik kazanır" - "Görüştüğümüz birkaç isim var. O isimleri de bazen Malatya'ya getirmek kolay olmuyor"

Evkur Yeni Malatyaspor

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, transfer yapmak için, transfer yapmanın doğru olmayacağını belirterek, "Deyim yerindeyse 'baba transfer' olması lazım. Önümüzdeki günlerde netlik kazanır." dedi.

Gevrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eksiklerini tamamlamak için bir veya iki isabetli transfer yapılması gerektiğini ifade etti.

Transfer için önlerinde bir haftalık süre kaldığını ve bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarına işaret eden Adil Gevrek, şunları kaydetti:

"Hocamızla sportif direktörlerimizle yönetimimizle istişare yapacağız. Görüştüğümüz birkaç isim var. O isimleri de bazen Malatya'ya getirmek kolay olmuyor. Daha önce konuştuğum gibi deyim yerindeyse 'baba transfer' olması lazım. Önümüzdeki günlerde netlik kazanır. Takıma katkı ve uyum sağlayacak bir transfer olmalı. Yoksa transfer yapmak için transfer yapmak doğru değil."

Kulübün Orduzu Pınarbaşı'ndaki yeni tesis inşaatının yaklaşık 15 güne kadar tamamen bitirileceğini belirten Gevrek, takımın oraya geçeceğini ancak o tesisin de yeterli olmadığını anlattı.

Altyapıdan futbolcu yetişmesi ve bölge futbolunun daha fazla gelişmesi için yeni tesislere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Gevrek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yakında hizmete girecek olan tesisimiz, Yeni Malatyaspor'un ihtiyaçlarına cevap verecek kapasitede değil. Yeni bir tesis yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu daha önce belirtmiştim. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve sivil toplum örgütleriyle yaptığımız görüşmelerde, hem kente hem de bölgeye yakışır yeni bir tesisin yapılması için çalışmalarımız var. Önümüzdeki günlerde inşallah bu konuda olumlu gelişmeler olur. Yeni Malatyaspor'a yakışır tesisin mutlaka yapılması lazım.''


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