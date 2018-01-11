Evkur Yeni Malatyaspor, basınla buluştu





ANTALYA (AA) - Yeni Malatyaspor Kulübünün yöneticileri ile teknik heyet ve futbolcular, Antalya'daki kampları takip eden basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sarı-siyahlı ekibin Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen yemeğe, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, teknik direktör Erol Bulut, teknik ekip ve futbolcular ile basın mensupları katıldı.

Organizasyonda konuşan Adil Gevrek, "Futbolcu kardeşlerime mücadelelerinden ve elde ettikleri başarılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Süre alan almayan her futbolcumuz katkı verdi. Çok iyi bir takım olduk. Burada hocamızın katkısı çok fazla. Birliği ve beraberliği sağladı. Bir aile olduk." diye konuştu.

İlk yarıyı hedefledikleri yerde bitirdiklerini anlatan başkan Gevrek, "İlk yarıyı 20 puanın üstünde tamamladık. İkinci yarı biraz daha zor olacak. Futbolcu kardeşlerime güveniyorum. 2-3 transfer yapacağız. İnşallah onları en kısa sürede bitiririz. Biraz geciktik ama zamanımız var. Önemli olan doğru isimleri almak. İlk yarıda 22 puan aldık. İnşallah ikinci yarıda en kötü 22 puan daha alıp, ligi Malatya'nın plaka kodu olan 44 puanla bitiririz." ifadelerini kullandı.





- Bulut: "Birkaç transfer gerekiyor"





Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, oyuncu kalitelerini artırmaları gerektiğini belirterek, birkaç transfere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Kamp çalışmaları hakkında bilgi veren Erol Bulut, "Süper Lig'in 18. haftasında yapacağı Osmanlıspor maçına en iyi şekilde çıkacağız. İstediğimiz puanları ilk maçlarda alarak hızlı bir şekilde alt sıralardan uzaklaşmak istiyoruz. Onu yapabilecek kadroya sahibiz. Futbolcularım, bunu Galatasaray, Kayserispor ve Beşiktaş maçlarında gösterdi. Fenerbahçe maçından sonraki 7-8 maçta iyi oynadık. Daha fazlası da olabilirdi." şeklinde görüş belirtti.

Transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Bulut, şunları kaydetti:

"Birkaç transfer gerekiyor. Oyun kalitemizi yükseltmek için oyuncu kalitemizi yükseltmemiz lazım. Mevcut kadromuz elinden geleni yapıyor ama birkaç transfer daha alırsak daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Umudum hazırlık kampının başına 1-2 transferin gelmesiydi ama gerçekleşmedi. Devre arasında transfer kolay değil. Biraz gecikti ama istediğimiz transferleri yaparak, daha güçlü bir ekip olmaya çalışacağız."