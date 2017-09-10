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Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda puan arayacak

- Malatya ekibi, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda puan arayacak


MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği lige sahasında 3-1'lik Osmanlıspor galibiyetiyle başlayan sarı-siyahlılar, ardından deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-0 yenildi. Malatya temsilcisi, milli maçlar dolayısıyla lige verilen ara öncesinde oynadığı son karşılaşmada ise sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'yı mağlup ederek deplasmandaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Evkur Yeni MalatyasporFutbolKasımpaşaSüper Lig
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