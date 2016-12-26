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Evkur Yeni Malatyaspor devreyi farklı kapattı

- TFF 1. Lig temsilcisi deplasmanda Boluspor'u 5-1 yenerek devre arasına moralli girdi - 5 hafta sonra galibiyetle tanışan Malatya temsilcisi, ligin ilk yarısını 30 puanla Göztepe'nin ardından ikinci sırada tamamladı

Evkur Yeni Malatyaspor devreyi farklı kapattı


MALATYA (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda Boluspor'u 5-1 yenerek ligin ilk bölümünü moralli tamamladı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Malatya temsilcisi, 11. haftada 2-0 mağlubiyetle ayrıldığı Eskişehirspor maçından sonra aldığı kötü sonuçlarla 14. haftada liderliği kaybetmişti.

Sezonun 16 maçlık ilk bölümünün son haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşan sarı-siyahlılar, rakibini 5-1 yenerek, hem 5 haftalık kötü gidişi durdurdu hem de devre arasına moralli girdi.

Ligin 11. haftasında başlayan kötü gidişatı durduramayan Evkur Yeni Malatyaspor, 5 haftalık süreçte 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak sadece 2 puan toplayabildi. Rakipleriyle arasındaki puan farkını açma fırsatını değerlendiremeyen sarı-siyahlılar, Boluspor galibiyetiyle şanssızlığını kırdı.

Ligde beş haftalık aradan sonra galip gelen Malatya temsilcisi, sezonu ilk bölümünü 30 puanla Göztepe'nin ardından ikinci sırada tamamladı.

Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor, 16 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı, 30 puan topladı.


- Deplasmanda lider


TFF 1. Lig'de lider Göztepe'nin 1 puan gerisinde yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, geride kalan 16 haftalık süreçte en iyi deplasman performansı gösteren takım oldu.

Sarı-siyahlılar, dış sahada oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. Rakip ağları 13 kez havalandıran Evkur Yeni Malatyaspor, kalesinde 10 gol gördü.

Malatya temsilcisi, iç sahada ise oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 17 puan topladı. Rakip ağları 12 kez havalandıran Evkur Yeni Malatyaspor, kalesinde ise 6 gole engel olamadı.


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Evkur Yeni MalatyasporFutbolTFF 1. Lig
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