Evkur Yeni Malatyaspor lige yenilenerek girdi





MALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN - Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor, yaz transfer dönemini hareketli geçirdi.

TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunu Sivasspor'un ardından ikinci sırada tamamlayarak, doğrudan Süper Lig'e yükselen Malatya temsilcisi, kadrosunda önemli bir değişikliğe gitti.

Geçen sezonki kadrosunda yer alan 20 futbolcuyla yollarını ayıran sarı-siyahlı ekip, sezona 17 yeni transferle girdi.

Evkur Yeni Malatyaspor, kadrosuna Khalid Boutaib (Strasbourg), Ali Dere (Atiker Konyaspor), Fabien Farnolle, Issam Chebake (Le Havre), Issiar Dia (Nancy), Emanuel Dening (San Martin), Yalçın Ayhan (Medipol Başakşehir), Sincere Seth (Supreme Court), Nacer Barazite (Utrecht), Aly Cissokho (Aston Villa), Turgut Doğan Şahin, Adem Büyük (Kasımpaşa), Aytaç Kara (Trabzonspor), Sadio Diallo (Bastia), Arturo Mina (River Plate), Batuhan Altıntaş (Hamburg) ve Kaan Kanak'ı (Eskişehirspor) kattı.

Malatya temsilcisinde bu oyuncuların yanı sıra, Yiğitcan Erdoğan, Sezer Özmen (Adana Demirspor), Yakup Alkan (Yeni Orduspor), Osman Fırat (Tuzlaspor), İrfan Başaran (Boluspor), Taşkın Çalış (Menemen Belediyespor), Hakan Canbazoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Sedat Ağçay, Ferhat Kiraz, Mehmet Sak (MKE Ankaragücü), Kamil İçer, Semih Beyaz (Zonguldak Kömürspor), Savaş Tağa (Kastamonuspor 1966), Vedat Kapurtu (Tokatspor), Diabang Dialiba (Giresunspor), Ahmet Aras (Elazığspor), Jonathan Serge Folly Ayite (Samsunspor) ve Sunday Mba (sözleşme feshedildi) ile yollar ayrıldı.

Sarı-siyahlı ekip, sezon başlamadan yeni transferler Kaan Kanak'ı Eskişehirspor'a, Ali Dere'yi ise İstanbulspor'a gönderdi.





- Teknik direktör değişti





Evkur Yeni Malatyaspor, sezona yeni teknik direktörüyle başladı.

Geçen sezon TFF 1. Lig'den İrfan Buz yönetiminde Süper Lig'e yükselen sarı-siyahlılarda teknik adam değişikliğine gidildi. Yeni Malatyaspor Kulübü yönetimi, İrfan Buz'un yerine daha önce Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getirdi.





- Eskişehirspor'a Kaan Kanak jesti





Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'dan aldığı Kaan Kanak'ı eski kulübünün maddi sıkıntı yaşaması nedeniyle transferinden vazgeçti.

Transfer döneminden Kaan ile 2 yıllık sözleşme imzalayan sarı-siyahlı kulüp, Eskişehirspor'un transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle oyuncunun transferini iptal etti.

Kaan Kanak, bunun üzerine eski takımı ile yeniden sözleşme imzaladı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da ayrıca Atiker Konyaspor'dan transfer edilen Ali Dere, sezon başı kampının ardından resmi maçlarda forma giyemeden TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'a gönderildi.





- Yeniler iyi başladı





Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferleri sezona iyi bir giriş yaptı.

Süper Lig'in ilk haftasında Osmanlıspor'u sahasında 3-1 mağlup eden sarı-siyahlı futbolcular, ikinci haftada Demir Grup Sivasspor'a 2-0 mağlup oldu. Malatya temsilcisi üçüncü haftada ise sahasında konuk ettiği Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Üç haftada 4 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, lige verilen milli maç arasına 10'uncu sırada girdi.

Malatya temsilcisinde yeni transfer Khalid Boutaib, attığı 3 golle takımını sırtlayan isimlerden oldu.





- 8 futbolcuyla yola devam





Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon Süper Lig'e çıkmasında büyük katkısı olan 8 futbolcuyla yola devam etti.

Malatya ekibi, Eren Tozlu, Ertaç Özbir, Michael Pereira, Murat Akça, Murat Yıldırım, Okechukwu Godson Azubuike, Rahman Buğra Çağıran, Sadık Çiftpınar ile Süper Lig'de yoluna devam etme kararı aldı.