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Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor'u 3-1 yendi

Süper Lig'in ilk haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor'u 3-1 yendi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor'u 3-1 yendi

MALATYA (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor'u 3-1 yendi.

8. dakikada Barazite'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Karcemarskas topu iki hamlede kontrol etti.

10. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki ilk golünü attı. Sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Barazite'nin yerden ortasında Boutaib, altıpas gerisinde dokunduğu meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0

31. dakikada Osmanlısporlu futbolcu Serdar Gürler'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

36. dakikada sağdan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan ve tekrar topla buluşan Serdar Gürler'in ortasında, ceza sahası içinde Bifouma'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

45+2. dakikada Osmanlıspor'un atağında Lawal'ın savunmanın arkasına pasında, Farnolle kalesinden çıkarak topu taca attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Cissokho'nun sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Yalçın Ayhan'ın kafa vuruşunda, kaleci Karcemarskas meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52. dakikada Cissokho'nun uzun pasına hareketlenen Dia'ya yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.

53. dakikada penaltı atışını kullanan Barazite, topu ağlara göndererek Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 öne geçirdi.

75. dakikada Aytaç Kara'nın sağdan kullandığı korner atışında, Murat Akça'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

77. dakikada Dia'nın sol kanattan yerden altıpas içerisinde yaptığı ortada, Boutaib kale sahası içerisinde düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-0

83. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisinde giren Osmanlısporlu Vrsajevic'in vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.

90+4. dakikada sağ taraftan Serdar Gürler'in kullandığı korner atışısında kaleciden dönen topu tamamlayan Maxso, Osmanlıspor'un tek golüne imza attı: 3-1.

Karşılaşma 3-1 Evkur Yeni Malatyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Muhabir: Emrah Gökmen

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