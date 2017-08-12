Evkur Yeni Malatyaspor, sezona evinde başlıyor





MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak.

TFF 1. Lig'de geçen sezonu ikinci sırada tamamlayarak 31 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, 2017-2018 sezonuna sahasında yapacağı Osmanlıspor maçıyla başlayacak.

Malatya İnönü Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Kadrosunda önemli değişikliğe giden Malatya temsilcisinde, yeni transferler Yalçın Ayhan, Turgut Doğan Şahin, Fabien Farnolle, Aly Cissokho, Issam Chebake, Issiar Dia, Sincere Seth, Nacer Barazite, Khalid Boutaib ve Emanuel Dening, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın görev vermesi durumunda ilk kez bir resmi maçta Evkur Yeni Malatyaspor forması giyecek.





- Zaferle veda edilen stada mecburi dönüş





Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon TFF 1. Lig'in 33. haftasındaki Boluspor karşılaşmasıyla veda ettiği Malatya İnönü Stadı'na dönmek zorunda kaldı.

Malatya futboluna 50 yıldır hizmet eden 10 bin 411 kişi kapasiteli stadyumda son karşılaşmanın geçen sezonki Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor müsabakası olduğu açıklanmıştı.

Açılışı yapılan Yeni Malatya Stadı'nda çim bakımının devam etmesi ve eksikler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın Malatya İnönü Stadı'nda oynanmasına karar verdi. Böylece, 2006 yılında Malatyaspor'la veda edilen Malatya İnönü Stadı'nda 11 yıl aradan sonra bir Süper Lig maçı oynayacak.