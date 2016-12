Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı:

MALATYA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Boluspor maçından en iyi sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Ravcı, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe hariç kaybettikleri maçlara bakıldığında kötü oynamadıklarını, talihsizlik yaşadıklarını bildirdi.

Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadıklarını aktaran Ravcı, şöyle devam etti:

"Bir kötü gidişat var ama hiçbir zaman umutsuz da değiliz. Her zaman söylediğimiz gibi futbolcularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Umudumuzu kaybettiğimiz an her şeyimizi kaybetmiş oluruz. Bu kötü gidişattan yine bizleri düzlüğe çıkaracak olan oyuncularımızdır. Bazen daha yükseğe sıçramak için biraz geri çekilmek gerekiyor. Bilerek de geriye çekilmiyoruz tabii ki. Yine bu durumu düzeltecek olan futbolcular. En kısa zamanda bu durumdan çıkmamız gerekiyor."

Hafta sonu deplasmanda Boluspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Ravcı, "Orada da hava şartlarından dolayı çok iyi bir sahada oynayamayacağımız açık ve net. Boluspor maçında elimizden geleni yapıp, devreyi puan veya puanlarla kapatmak istiyoruz. İkinci yarı her şey çok daha farklı olacak, buna inanabilirsiniz. Boluspor maçında da elimizden geleni yapıp en azından moralli bir şekilde devreyi kapatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ravcı, takımın devre arası kampının 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacağını da sözlerine ekledi.