Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı:

- "Boluspor maçında elimizden geleni yapıp, devreyi puan veya puanlarla kapatmak istiyoruz"

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı:


MALATYA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Boluspor maçından en iyi sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Ravcı, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe hariç kaybettikleri maçlara bakıldığında kötü oynamadıklarını, talihsizlik yaşadıklarını bildirdi.

Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadıklarını aktaran Ravcı, şöyle devam etti:

"Bir kötü gidişat var ama hiçbir zaman umutsuz da değiliz. Her zaman söylediğimiz gibi futbolcularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Umudumuzu kaybettiğimiz an her şeyimizi kaybetmiş oluruz. Bu kötü gidişattan yine bizleri düzlüğe çıkaracak olan oyuncularımızdır. Bazen daha yükseğe sıçramak için biraz geri çekilmek gerekiyor. Bilerek de geriye çekilmiyoruz tabii ki. Yine bu durumu düzeltecek olan futbolcular. En kısa zamanda bu durumdan çıkmamız gerekiyor."

Hafta sonu deplasmanda Boluspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Ravcı, "Orada da hava şartlarından dolayı çok iyi bir sahada oynayamayacağımız açık ve net. Boluspor maçında elimizden geleni yapıp, devreyi puan veya puanlarla kapatmak istiyoruz. İkinci yarı her şey çok daha farklı olacak, buna inanabilirsiniz. Boluspor maçında da elimizden geleni yapıp en azından moralli bir şekilde devreyi kapatmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ravcı, takımın devre arası kampının 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacağını da sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
FutbolAli RavcıEvkur Yeni MalatyasporMalatyaTFF 1. Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.