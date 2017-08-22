Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı:





MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü sahalarında yapacakları Antalyaspor maçından iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.

Ravcı, İnönü Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2. haftadaki Demir Grup Sivasspor yenilgisinin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Takımın genel durumunun iyi olduğunu ve her geçen gün de daha iyiye gideceklerini anlatan Ravcı, "Yeni transferler Sadio Diallo, Arturo Mina ve Batuhan Altıntaş takıma katıldı. Santrfor mevkisinde bir eksiğimiz kaldı." diye konuştu.

Takımın zamanla oturacağını belirten Ravcı, şunları kaydetti:

"Takımımız, 3-4 hafta sonra çok daha iyi duruma gelecek. Daha ligin başındayız, maalesef Sivasspor maçında yapılan bir hata belki de bizi galibiyetten etti. O maçtan en kötü beraberlikle dönebilirdik. Sahada emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Yeni bir haftaya başladık, Antalyaspor ile oynayacağız. Her zamanki gibi çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda taraftarlarımıza çok daha iyi bir Malatyaspor izleteceğimize inanıyorum. İnşallah Antalyaspor maçında taraftarımızın önünde istediğimiz skor ve sonucu alırız."





- Welliton ve Rodallega iddiaları





Ravcı, Kayserispor ile sözleşmesini fesheden Welliton Soares ile Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın kulüpleriyle ilgili sorun olduğunu söyledi.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü aktaran Ali Ravcı, "Transfer konusunda eksiklerimiz vardı, onları da zamanla tamamlayacağız. Welliton Soares ve Hugo Rodallega'nın kulüplerinden doğan bir sıkıntı olduğu için transfer ya birkaç gün içerisinde netleşir ya da başka bir oyuncuya döneriz. İyi bir takıma ve karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Transfer ettiğimiz oyuncularda sıkıntı yaşamadık. Maçlarda performanslarını yüzde 100 ortaya koyuyorlar." ifadelerini kullandı.





- Antrenmandan notlar





Evkur Yeni Malatyaspor, Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Malatya İnönü Stadı'nda yapılan idman, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın il dışında olması nedeniyle yardımcı antrenör Gökhan Geylani nezaretinde gerçekleştirildi.

Bir bölümü basına açık tutulan idmanda futbolcular, ısınma hareketleri, koşu ve pas çalışması yaptı.