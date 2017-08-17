Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sağlam: Milli takımla ilgili sıkıntıları geçmişte söyledik

MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Türk oyuncularının ligde az şans bulmasıyla ilgili sıkıntıları kendisinin daha önce gündeme getirdiğini söyledi.

Sağlam, takımının Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun Türk oyuncuların az şans bulduğu yönündeki açıklamalarıyla ilgili, "Milli takımla alakalı 'ilerleyen dönemde sıkıntılar, sorunlar olacak, milli takımda oynatacak futbolcu bulamayacağız' dedik. Sayın Lucescu da görmüş işte, izleyecek futbolcu bulamıyor. İzleyecek futbolcu bulamayan, oynatacak futbolcu da bulamayacak." dedi.

Türk oyunculardan 3 veya 4'ünü kadroya alabildiklerini kaydeden Sağlam, "Geçen hafta biz de bu sayıda oynatabildik. Bazı takımlar 5 tane oynattı. Eğer bu iş böyle giderse yarın onu da bulamayacağız. Ben onun için endişeliyim. Ama bu Türk futbolu açısından ciddi bir sorun. İnşallah en kısa zamanda bu konuyla alakalı radikal önlemler, kararlar alınır." ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasmaçı değerlendirmesi

Ligin 2. haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacakları karşılaşmayla ilgili görüşlerini aktaran Ertuğrul Sağlam, Osmanlıspor karşılaşmasında olduğu gibi bu mücadeleyi de iyi bir sonuçla tamamlamak istediklerini dile getirdi.

Osmanlıspor karşılaşmasının kendileri için her açıdan önemli veriler sağladığını anlatan Ertuğrul Sağlam, "Sivasspor maçını iyi yaşamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ligin 3. haftasında evlerindeki Antalyaspor maçını yeni statlarında oynamayı umduklarını vurgulayan Sağlam, "İnşallah eksiklikler giderildikten sonra karşılaşmayı yeni stadımızda oynayacağız. Coşkulu bir atmosfer ve maçın bir şölen havasında geçmesini istiyorsak 27 bin 44 kişinin o stadı hıncahınç doldurması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Muhabir: Emrah Gökmen