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Evkur Yeni Malatyaspor'da 3 puan hesapları

- Sarı-siyahlı takımın Faslı futbolcusu Chebake: - "Sivasspor maçı bizim için çok zorlu bir karşılaşma olacak"

Evkur Yeni Malatyaspor'da 3 puan hesapları


MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor'un sağ bek oyuncusu Issam Chebake, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Sarı-siyahlı futbolcu Chebake, takımının Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini kaydetti.

Takım olarak herkesin maç eksiği olduğunu anlatan Faslı oyuncu, her geçen maç daha iyi bir performans yakalayacağını aktardı.

Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Chebake, "Sivasspor tabii ki ilk haftada kaybettiği üç puanının telafisini arayacak. Bizim için çok zorlu bir karşılaşma olacak ama biz de kazandığımız üç puana, üç puan daha eklemeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

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Evkur Yeni MalatyasporFutbolIssam ChebakeSüper Lig
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