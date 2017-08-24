Evkur Yeni Malatyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları





MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferleri Arturo Mina ve Batuhan Altıntaş, Malatya'ya geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Malatya ekibi, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü evinde yapacakları Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Takımın yeni transferlerinden defans oyuncusu Arturo Mina, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi tercüman aracılığıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, Malatya'ya geldiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Çok çalışıp güzel şeyler yapacağını aktaran Mina, adının Beşiktaş ve başka kulüplerle anıldığını ancak hiçbir görüşme yapılmadığını, Malatya ekibine kendi isteğiyle geldiğini bildirdi.

Takımda forma için hazır olduğunu ve hafta sonu oynayacakları Antalyaspor karşısında oynamayı beklediğini ifade eden Mina, yeni takımında çok mutlu olduğunu ve tüm taraftarları maça davet ettiğini sözlerine ekledi.

Malatya ekibinin diğer transferi Batuhan Altıntaş da kentte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ve hem kendi hem de takımı adına güzel bir sezon geçirmeyi umduğunu ifade etti.

Evkur Yeni Malatyaspor'u hak ettiği yerlere taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Altıntaş, şunları kaydetti:

"Hedefleri olan bir insanım, burada oynamaya geldim. Her yerde rekabet var. Çalışıp en iyi şekilde burada kendimi göstermek istiyorum. Kasımpaşa'da orta bir sezon geçirdim, çok da iyi değildi. Sakatlık yaşadım. Belki daha çok şans bulup, daha iyi oynayabilirdim. Şimdi buradayım ve iyi oynayıp, gol atıp takıma faydalı olmak istiyorum."