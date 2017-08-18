Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avukat Metin Uracin Rosneft ekonomi
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi

Evkur Yeni Malatyaspor'da çifte imza

- Sarı-siyahlı kulüp, Ekvadorlu Arturo Mina ile 3+1 yıllık, Almanya'nın Hamburg takımından Batuhan Altıntaş ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı - Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Gevrek: "Evkur Yeni Malatyaspor ve Türkiye için önemli bir transfer. Mina, Malatyaspor'a katkı sağlayacağına inandığımız bir futbolcu" - Arturo Mina: "Evkur Yeni Malatyaspor'a geldiğim için çok mutluyum"

Evkur Yeni Malatyaspor'da çifte imza


İSTANBUL (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor, Arjantin'in River Plate takımından Ekvadorlu milli stoper Arturo Mina ile 3+1 yıllık, Almanya'nın Hamburg Kulübünden Batuhan Altıntaş ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Güneşli'deki Wyndham Grand Otel'de düzenlenen imza törenine, sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, futbol şube sorumlusu Burak Çakır, yeni transfer Arturo Mina ve Batuhan Altıntaş katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Adil Gevrek, "Bu transfer, bizim için zor oldu. Futbol şube sorumlumuz Burak Çakır, çok büyük çaba harcadı. Kendisini geçen sene izlemiştik. Evkur Yeni Malatyaspor ve Türkiye için önemli bir transfer. Mina, Malatyaspor'a katkı sağlayacağına inandığımız bir futbolcu." diye konuştu.

Mina'yı uzun süredir takip ettiklerini aktaran Gevrek, şunları kaydetti:

"Mina'yı uzun süredir izliyoruz. Kendisine inanıyorum. Bana göre önemli bir stoper. Malatya'da daha büyük başarıya imza atacağına ve Avrupa'da ses getireceğine inanıyorum. Yıldız oyuncu olmasının yanında karakterli olması çok önemli. Takımımızdaki bütün futbolcular, çok iyi bir karaktere ve ahlaka sahip. İyi ve karakterli bir takımımız var. Transfer sezonu devam ediyor. Bir önemli forvet, iki de Türk oyuncu alacağız."

Başkan Gevrek, Arturo Mina'nın daha yüksek tekliflere rağmen kendilerini seçtiğini vurgulayarak, "Bazen bitirme noktasına geldiğimiz futbolcularda araya giren takımlar oldu. Bunlar doğru şey değil. Mina, bana bir söz verdi. Belki de yüksek paralar teklif edildi ama kendisi sözünde durdu. Kendisine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Adil Gevrek, transferi basın toplantısı sırasında sonuçlanan Batuhan Altıntaş ile ilgili, "Batuhan, genç bir oyuncu. Güvendiğim ve beğendiğim bir futbolcu. Türk futbolu için de değerli biri. Genç bir oyuncu ve inşallah bize değer katacak. İnşallah buradan da milli takıma gider." şeklinde konuştu.


- Mina: "Çok mutluyum"


Evkur Yeni Malatyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu aktaran 26 yaşındaki savunma oyuncusu Mina, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Malatyaspor, daha önce beni izlemişti ve başkanımızla görüşmeleri sürdürüyordum. Kendisine söz verdim. Takımımızın özverili ve güzel bir takım olduğunun farkındayım. İyi bir teknik direktör, iyi ve azimli bir takım var. Kendilerine söz verdiğim ve takımı başarılı bulduğum için bu kulüpte yer almaya karar verdim. Evkur Yeni Malatyaspor'a geldiğim için çok mutluyum."

Bursaspor altyapısından yetiştikten sonra 2015-2016 sezonunda Almanya'nın Hamburg takımına transfer olan ve geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren golcü Batuhan Altıntaş ise, "Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer olduğum için mutluyum." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Adil GevrekArturo MinaBatuhan AltıntaşEvkur Yeni MalatyasporFutbolSüper LigSüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5