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Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları

- Sportif direktör Ravcı: - "İkinci yarı bize fayda sağlayabileceğini düşündüğümüz oyuncular üzerinde duruyoruz"

Evkur Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları

MALATYA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, takımın transfer çalışmalarıyla ilgili, "İkinci yarı bize fayda sağlayabileceğini düşündüğümüz oyuncular üzerinde duruyoruz." dedi.

Ravcı, Nurettin Soykan Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarısında, özellikle düşüşe geçtikleri haftalarda, kadro derinliklerinin fazla olmadığını gördüklerini belirtti.

Takımda birkaç oyuncunun kart cezalısı veya sakat olduğunda biraz sıkıntı yaşadıklarını anlatan Ravcı, lige verilen arada her takım gibi kendilerinin de eksiklerini gördüklerini bildirdi.

Belirlenen eksikliklere göre transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Ravcı, şunları kaydetti:

"Eksik mevkilerimiz belli. 3-4 nokta transfer yapabilirsek eksik yerlerimizi kapatmış olacağız. Görüştüğümüz oyuncular var. Devre arası transferi çok zor. Hiçbir takım oynayan iyi oyuncusunu vermek istemez. Ancak kulübüyle anlaşmazlık içerisine düşen ya da bulunduğu kulüpte mutlu olmayan oyuncular, kulüplerinden ayrıldıkları zaman onlara talip olabiliyorsunuz. Zaten bazı takımlar bazı oyuncularla yollarını ayırdı. İkinci yarı bize fayda sağlayabileceğini düşündüğümüz oyuncular üzerinde duruyoruz. İkinci yarıda inşallah eksiklerimizi de kapatarak, ilk yarıdan çok daha iyi bir Yeni Malatyaspor'u taraftarlarımıza izlettireceğiz."

Özellikle kulübün ekonomik açıdan sıkıntı yaşamaması için Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve yönetiminin büyük çaba içerisinde olduğunu belirten Ravcı, çabaların hem oyuncuların sıkıntı yaşamamaları hem de ileride çıkabilecek sıkıntıları bertaraf etmek için olduğunu aktardı.

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Futbol: TFF 1.LigTransfer çalışmalarıYeni MalatyasporYeni Malatyaspor'un Sportif Direktörü Ali Ravcı
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