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Evkur Yeni Malatyaspor'dan hakem eleştirisi

- Sarı-siyahlı kulübün basın sözcüsü Gündüz: - "Hakemler de hata yapabilir diye düşünüyorduk, artık art niyet arıyoruz" - "Daha ligin başındayız ilerleyen haftaları düşünemiyoruz. Merkez Hakem Kuruluna başvuracağız"

Evkur Yeni Malatyaspor'dan hakem eleştirisi


MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Erdal Gündüz, dün yaptıkları Kasımpaşa maçındaki hakem kararlarını eleştirdi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda 3-2 yenildikleri Kasımpaşa maçına, hakemin verdiği kararlarla damga vurduğunu ileri sürdü.

Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösteren Gündüz, şunları söyledi:

"Ligde yeniyiz, yeni bir takım olduğumuz için böyle olmamalı. Önce Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor ve son olarak da Kasımpaşa maçında hakemlerin verdiği hatalı kararlar, hep bizi mi buluyor? Kasımpaşa maçında hakem tüm takdirlerini rakibimizden yana kullandı. Futbolcularımıza yapılan fauller görülmedi. Hakemler de hata yapabilir diye düşünüyorduk artık art niyet arıyoruz. Hakemlerin art niyetli olduğunu düşünmeye başlar olduk. Artık 'yeter' diyoruz. Daha ligin başındayız ilerleyen haftaları düşünemiyoruz. Merkez Hakem Kuruluna (MHK) başvuracağız. Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK başkanlarının bu konudaki hassasiyetlerini iyi biliyoruz. Gerekenin yapılacağına inanıyoruz."

Sarı-siyahlı kulübün basın sözcüsü, Kasımpaşa maçında takım olarak kötü oynamadıklarını belirterek, "Kasımpaşa maçında hatalarımız vardı ancak çok da kötü oynamadık. Maçın hakkı beraberlikti, hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Erdal Gündüz, ayrıca hafta sonu sahalarında oynayacakları Bursaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başlayacaklarını sözlerine ekledi.




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Arda KardeşlerErdal GündüzEvkur Yeni MalatyasporFutbolKasımpaşaSüper Lig
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