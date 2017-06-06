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Evkur Yeni Malatyaspor'dan teknik direktör açıklaması

- Sarı-siyahlı takımın basın sözcüsü Gündüz: "Basında isimleri geçen veya gündemimizde olan hiçbir teknik adamla resmi sözleşme imzalanmamıştır"

Evkur Yeni Malatyaspor'dan teknik direktör açıklaması


MALATYA (AA) - Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Erdal Gündüz, şu anda hiçbir teknik direktörle resmi sözleşme imzalanmadığını bildirdi.

Gündüz, yazılı açıklamasında, yönetim kurulunun 2017-2018 futbol sezonunda çalışacağı teknik direktör konusunda hassas davrandığını belirtti.

Bu konuda ince eleyip sık dokuduklarını aktaran Gündüz, şunları kaydetti:

"Yılların özlemi ve hasretiyle yükselmiş olduğumuz Süper Lig'de kalıcı olmak adına en doğru kararı vermenin gayreti içinde olduğumuzu taraftarlarımızın bilmesini ve bize inanmasını istiyoruz. Basında isimleri geçen veya gündemimizde olan hiçbir teknik adamla resmi sözleşme imzalanmamıştır. Kulübümüzün teknik direktör konusunda sona ulaşması durumunda resmi açıklama tarafımızdan yapılacaktır."

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