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Evkur Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı

- Sarı-siyahlı ekip, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da başladı

Evkur Yeni Malatyaspor'un Antalya kampı


ANTALYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıkları kapsamında kampa girdiği Antalya'da ilk antrenmanını yaptı.

Belek Turizm Merkezi'nde dün akşam saatlerinde toplanan Malatya temsilcisi, ilk antrenmanını kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdi.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmana sakatlığı bulunan Issiar Dia ile izinli olan Emanuel Dening, Arturo Mina katılmadı. Dening ve Mina'nın yarın kampa dahil olacağı bildirildi. Khalid Boutaib, Michael Pereira ve Aly Cissokho takımda ayrı çalıştı.

Diğer futbolcular ise koşuyla başladığı antrenmanda pas çalışmasının ardından minyatür kale maç yaptı. İdman, dar alanda çift kale maçla sona erdi. Antrenmanda hırslı görünen futbolcuların girdikleri sert ikili mücadeleler dikkati çekti.

Evkur Yeni Malatyaspor, Belek'te yapacağı kamp boyunca iki de hazırlık maçı oynayacak. Sarı-siyahlı ekip, 7 Ocak Pazar günü TFF 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor, 10 Ocak Çarşamba günü de Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

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