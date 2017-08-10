Evkur Yeni Malatyaspor'un stadı belli oldu

MALATYA (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor maçı Malatya İnönü Stadı'nda oynanacak.
Yapımı tamamlanan Yeni Malatya Stadyumu'nda çim bakımının devam etmesi ve eksikler nedeniyle karşılaşmanın Malatya İnönü Stadı'nda oynanmasına karar verildi.
Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz, yaptığı açıklamada, "13 Ağustos tarihinde oynayacağımız Evkur Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor maçı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Malatya İnönü Stadı'nda oynanmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.