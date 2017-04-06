Ewing mezun olduğu okula döndü





İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'in efsane oyuncusu Patrick Ewing, mezun olduğu Georgetown Üniversitesinde erkek basketbol takımının başantrenörü oldu.

Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Ewing'in 1984 yılında Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Erkekler Basketbol Ligi'nde şampiyonluk yaşadığı Georgetown Hoyas takımında başantrenörlük görevine getirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Georgetown Üniversitesi Başkanı John DeGioia, Ewing'in kariyeri boyunca giydiği 33 numaralı formaya atıfta bulunarak, "33 numara, NCAA'de şampiyonluk yaşadıktan 33 sene sonra evine dönüyor." ifadesini kullandı.

Georgetown Üniversitesinden mezun olduktan sonra NBA'de New York Knicks formasıyla efsaneleşen Ewing, 11 kez all-star seçildi. Knicks'teki 33 numaralı forması emekli edilen efsane pivot, bir süre Seattle SuperSonics ve Orlando Magic'te de görev yaptığı 17 yıllık NBA kariyerinde maç başına 21 sayı, 9,8 ribaunt, 2,4 blok ortalamalarıyla oynadı. ABD Milli Takımı ile olimpiyatlarda iki altın madalya kazanan Ewing, basketbolu bıraktıktan sonra Washington Wizards, Houston Rockets, Orlando Magic ve Charlotte Hornets'ta yardımcı antrenörlük yaptı.