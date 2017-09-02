Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Arakan Senegal Burak Sadıç
Yüzüne göster hesabı öde
Göster yüzünü öde hesabı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
Herşeyi dizüstüne taşıdı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır

Eylül Kibaroğlu: O kupa sadece benim evimde var

Türkiye'nin Avrupa şampiyonu tek kadın bilardocusu Eylül Kibaroğlu, "Seksen milyonluk ülkemizde o kupa sadece benim evimde var." dedi.

Eylül Kibaroğlu: O kupa sadece benim evimde var

ANKARA - MUSA SAMUR

Eylül Kibaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa şampiyonluk kupasının farklı bir yeri olduğunu belirterek, "Kupayı 2007 yılında Çekya'da kazandım. O kupa ülkemiz için de tek olan bir gurur." ifadelerini kullandı.

Spora başladıktan 4 yıl sonra katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nda aldığı kupanın da özel olduğunu dile getiren Eylül, "Trabzon'da 2002 yılında ilk kupamı almıştım. İlk kupamdı ve bunun için onun da bende yeri ayrı." diye konuştu.

Avrupa şampiyonu bilardocu, Türkiye'de kadın sporcu sayısının azlığı nedeniyle erkeklerle mücadele etmek istediğini ancak bunun kabul edilmediğini söyledi.

Resmi turnuvalarda erkekler ve kadınların ayrı mücadele ettiğini hatırlatan Eylül, şunları aktardı:

"Federasyon başkanımıza 'Turnuvalarda erkeklerle mücadele etmek istiyorum.' demiştim. Kadınlarda sporcu sayısı ve mücadele az. Türkiye'de 56 şampiyonluğum var. Bu başarılardan sonra arada fark olmadığını gösterdiğimi düşündüm ve böyle bir talebim oldu. Ama erkek sporcular istemedi. Çünkü, milli takım Türkiye Şampiyonalarında belirleniyor. Bu nedenle bazı erkek sporcular milli takıma girmelerine engel olabileceğimi düşündükleri için istemedi."

Erkekler karşısında da bilardoda iddialı olduğunu dile getiren Eylül Kibaroğlu, "Çünkü emek veriyorum. Zamanım büyük bölümü bilardo masasının etrafında geçiyor. Hem öğretiyorum hem de öğreniyorum. Bunun ekmeğini yiyorum doğru ama birileri başarılı olacaksa eğer çalışan olacak. Turnuvalarda da görüyorum, her zaman erkeklerle mücadele etmeye hazırım. Benim oynadığıma Amerikan ya da delikli bilardo deniliyor. Her şartta iddialıyım. Herkese karşı üzerinde delik olan her masada bilardo oynayabilirim." şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Avrupa şampiyonuBilardoEylül KibaroğluKadın BilardocuSpor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5