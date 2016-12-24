Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

"EYOF 2017'nin Türkiye'de olması motivasyonu yükseltecek"

- Milli kayakçı Şerife Tuncer: - "Yurt dışında ve Türkiye'de yarışmak arasında çok ciddi fark olacaktır. Yarışların ülkemizde olması motivasyonu üst düzeye çıkaracak"

ERZURUM (AA) - Milli kayakçı Şerife Tuncer, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF 2017) Türkiye'de yapılmasının, Türk sporcularının motivasyonunu yükselterek, başarı getireceğini söyledi.

Şerife Tuncer, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gazetecilere yaptığı açıklamada, EYOF 2017'de mücadele edecek Türk sporcularının avantajlı olduğunu belirterek, "Yurt dışında ve Türkiye'de yarışmak arasında çok ciddi fark olacaktır. Yarışların ülkemizde olması motivasyonu üst düzeye çıkaracak." dedi.

Sporcuların antrenman yaptıkları pistlerde mücadele etmesinin avantaj olduğunu vurgulayan Şerife Tuncer, Erzurum'daki EYOF 2017'de Türk sporcuların büyük başarı göstereceğine inandığını aktardı.

Festivalin birçok sporcu için tecrübe olacağına da işaret eden Şerife, "Bir sporcu hırsını, cesaretini ve heyecanını asla kaybetmemeli. Bu yıl mücadele edecek arkadaşlarımız için Erzurum çok iyi bir deneyim olacak. Gerek tesisler gerekse altyapı noktasında yapılan çalışmalarla yarışlara iyi şekilde hazırlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ErzurumBiatlon BranşıLihtenştaynMilli Sporcu Şerife Tuncer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.