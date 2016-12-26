EYOF Sokağı kuruluyor





ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi, 11-18 Şubat'ta Erzurum'da düzenlenecek 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için şehre gelecek genç sporcuların güzel vakit geçirmelerine olanak sağlayacak, tamamen organizasyona özel EYOF Sokağı kuracak.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, yaptığı yazılı açıklamada, Erzurum'un ev sahipliği yaptığı 2011 Universiade'da böyle bir sokağın olmadığını hatırlattı.

Ercişli, 2017 EYOF için sporculara özel bir sokak hazırladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"EYOF için çok özel hazırlıklar yaptık. Daha önce Buzdan Heykeller Koridoru yoktu, bu sokak yoktu. Sahne, konser, etkinlik alanı yoktu. Anı fotoğraf alanı yoktu. İlk defa olacak. EYOF Sokağı, Danimarka Kopenhag'daki Tivoli Bahçeleri’ne benzer bir alan olacak. Biz biraz daha farklı yapacağız. Kış manzaraları olacak ve farklı bir ışıklandırma sistemi kullanacağız. Sporcular burada iyi vakit geçirecekler."





- "Erzurum’un kültürü yansıtılacak"

Üniversite içinde ayrı bir etkinlik alanı oluşturmak istediklerini vurgulayan Ercişli, "Bunun ismini de üniversite yönetimi olarak 'EYOF Sokağı' şeklinde belirledik. Normalde bizim üniversitenin merkezinde bu formata uygun birkaç tane yer var. Sütunlarla yapılmış, pergolalarla çevrilmiş alanlarımız var. Yürüme yerleri hazır. Sadece tezgahlar eklenecek. Çok zor bir iş değil. Tezgahlar ve satış birimleri olacak bu sokakta. Burada satılacak ürünleri ikiye ayırabiliriz. Birisi yöresel Erzurum'a ait ürünler. Bunlar yiyecek ve giyecek olarak ikiye ayrılıyor. Bir de sporculara hitap edecek yiyecekler olacak. Dükkanların sayısı da yaklaşık 60 civarında olacak." ifadelerini kullandı.

Ercişli, EYOF Sokağı'nın bitimindeki meydanda yarışmacı ülkelerin sembol yapılarının buzdan heykellerini yapmayı düşündüklerini belirtti.