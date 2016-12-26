Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...

EYOF Sokağı kuruluyor

- Atatürk Üniversitesi, 11-18 Şubat'ta düzenlenecek EYOF 2017 için şehre gelecek genç sporcuların vakit geçirmelerine olanak sağlayacak EYOF Sokağı kuracak

EYOF Sokağı kuruluyor


ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi, 11-18 Şubat'ta Erzurum'da düzenlenecek 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için şehre gelecek genç sporcuların güzel vakit geçirmelerine olanak sağlayacak, tamamen organizasyona özel EYOF Sokağı kuracak.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, yaptığı yazılı açıklamada, Erzurum'un ev sahipliği yaptığı 2011 Universiade'da böyle bir sokağın olmadığını hatırlattı.

Ercişli, 2017 EYOF için sporculara özel bir sokak hazırladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"EYOF için çok özel hazırlıklar yaptık. Daha önce Buzdan Heykeller Koridoru yoktu, bu sokak yoktu. Sahne, konser, etkinlik alanı yoktu. Anı fotoğraf alanı yoktu. İlk defa olacak. EYOF Sokağı, Danimarka Kopenhag'daki Tivoli Bahçeleri’ne benzer bir alan olacak. Biz biraz daha farklı yapacağız. Kış manzaraları olacak ve farklı bir ışıklandırma sistemi kullanacağız. Sporcular burada iyi vakit geçirecekler."


- "Erzurum’un kültürü yansıtılacak"

Üniversite içinde ayrı bir etkinlik alanı oluşturmak istediklerini vurgulayan Ercişli, "Bunun ismini de üniversite yönetimi olarak 'EYOF Sokağı' şeklinde belirledik. Normalde bizim üniversitenin merkezinde bu formata uygun birkaç tane yer var. Sütunlarla yapılmış, pergolalarla çevrilmiş alanlarımız var. Yürüme yerleri hazır. Sadece tezgahlar eklenecek. Çok zor bir iş değil. Tezgahlar ve satış birimleri olacak bu sokakta. Burada satılacak ürünleri ikiye ayırabiliriz. Birisi yöresel Erzurum'a ait ürünler. Bunlar yiyecek ve giyecek olarak ikiye ayrılıyor. Bir de sporculara hitap edecek yiyecekler olacak. Dükkanların sayısı da yaklaşık 60 civarında olacak." ifadelerini kullandı.

Ercişli, EYOF Sokağı'nın bitimindeki meydanda yarışmacı ülkelerin sembol yapılarının buzdan heykellerini yapmayı düşündüklerini belirtti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Atatürk ÜniversitesiErzurumEYOWF SokağıSezai Ercişli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.