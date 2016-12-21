EYOWF 2017'ye doğru





ERZURUM (AA) - Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliğince (EOC) her iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl ilk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Kış Oyunları (EYOWF 2017) için hazırlıklar devam ediyor.

Türkiye, dünyanın en önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'da 11-18 Şubat 2017 tarihlerinde düzenlenecek ve olimpiyat oyunlarına katılma hayali olan genç sporcuların yer alacağı oyunlara ilk kez ev sahipliği yapacak.

Yaklaşık 40 ülkeden, yaşları 14 ile 17 arasında değişen 807 sporcunun yarışacağı EYOWF'ta sporcular, alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, buz pateni, buz hokeyi, sürat pateni, kayakla atlama ve snowboard olmak üzere 9 dalda yarışacak.





- Türkiye'yi 69 sporcu temsil edecek





Olimpiyat oyunlarına katılma potansiyeli olan genç sporcuların keşfedilmesi açısından önem taşıyan organizasyonda Türkiye'yi 24'ü kız, 45'i erkek olmak üzere toplamda 69 sporcu temsil edecek.

Genç sporcular için bir olimpiyat deneyimi görülen EYOWF, ilk kez 1991'de Belçika'da düzenlenen yaz festivali ile başladı. Organizasyon, 1993'te ise kış festivalini de bünyesine ekledi.

Lihtenştayn'da 2015'te düzenlenen kış festivaline Türkiye 12 kız, 17 erkek olmak üzere 29 sporcu ile katılmıştı.





- Erzurum, kış sporlarında önemli bir merkez





Son yıllarda gerçekleştirdiği uluslararası organizasyonlarla dünya çapında tanınırlığı artan Erzurum, ev sahipliği yaptığı etkinlikleri başarıyla tamamlayarak önemli bir tecrübe elde etti.

2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları (2011 Universiade) ile kış sporları için kapılarını açan Erzurum'da ayrıca, 2012 Kuzey Disiplinleri 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, 2012 Dünya Karışık Çiftler Curling Şampiyonası gibi önemli organizasyonlar da gerçekleştirilmişti.

EYOWF'ta müsabakalar, Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri, kayakla atlama kuleleri ile curling, buz hokeyi, buz pateni ve short track salonlarında düzenlenecek.