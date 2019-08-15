Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Dedeman Yeni dünya halil ibrahim gür
Bu kentte herkes gurme
Bu kentte herkes gurme
Mobilyacılar isyanda
Mobilyacılar isyanda
Apple 20 bin istihdam yaratacak
Apple'dan istihdam atağı
Sanayi üretimi açıklandı!
Sanayi üretimi açıklandı!
Fenerbahçe 5 yılda 1 milyar TL zarar etti
5 yılda 1 milyar zarar

"Fantezi Futbol Passo" uygulaması devrede

- Dünyada birçok spor dalında büyük ilgi gören fantezi lig konseptini Süper Lig'e uyarlayan Passo, "Fantezi Futbol Passo" adlı oyununun uygulamasını futbolseverlerin hizmetine sundu

banner17

İSTANBUL (AA) - Passo, "Fantezi Futbol Passo" adlı oyununun uygulamasını futbolseverlerin beğenisine sundu.

Passolig'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Passo, etkinlik dünyasının ardından oyun dünyasına giriş yaptı.

Dünyada birçok spor dalında büyük ilgi gören fantezi lig konseptini Süper Lig'e uyarlayan Passo, "Fantezi Futbol Passo" adlı oyunun uygulamasını futbolseverlerin beğenisine sundu.

Takım uçağıyla seyahat, oyuncularla antrenmanda tanışma fırsatı, uluslararası turnuvaları yerinde izleme gibi hediyelerin yanı sıra özel sürprizlerin de yer alacağı "Fantezi Futbol Passo" uygulaması, App Store ve Google Play'den indirilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, futbol dünyasının paydaşlarından biri olarak teknoloji tarafında da farkındalık yaratmanın kendileri için önemli bir misyon olduğunu bildirdi.

Kazancı, "Taraftarların Passo Mobil Uygulaması'nı kullanarak stadyumlara giriş yapması gibi operasyonel bir yeniliğin ardından işin eğlence tarafına da dokunmak istedik. Oyun dünyası sürekli gelişen bir sektör ve yakın zamanda Passo olarak bu alanda başka atılımlarımız da olacak. Fantezi Futbol Passo'nun, özellikle kullanıcılara özel deneyimler yaşatması anlamında büyük ilgi görmesini umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PassoligSüper Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5