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Fas'tan Dünya Kupası adaylığı

- Fas Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı düzenlemek için başvuruda bulunacak

Fas'tan Dünya Kupası adaylığı


ANKARA (AA) - Fas Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak amacıyla başvuruda bulunacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, söz konusu turnuvayı düzenlemek için FIFA'ya başvuru yapılması yönünde karar alındığı belirtildi.

Daha önce ABD, Kanada ve Meksika turnuvayı ortaklaşa düzenlemek amacıyla FIFA'ya başvuruda bulunmuştu. 2026 Dünya Kupası'na başvuru süresi, bugün sona erecek.

Formatı değiştirilerek takım sayısı 32'den 48'e çıkarılan 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeye, 2020 yılında karar verilecek.

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2026 FIFA Dünya KupasıFas Futbol FederasyonuFİFAFutbol
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