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Fatih Terim'den Arda Turan yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan ile ilgili, "Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin." dedi.

Fatih Terim'den Arda Turan yorumu

ANTALYA(AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampını takip eden basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Terim, şampiyonluk yarışı, transfer çalışmaları ve gündemle alakalı sorulara yanıt verdi.

Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan kiraladığı eski Galatasaraylı Arda Turan'ın transferiyle ilgili soru üzerine Terim, "Kimseyle bir derdim yok. Hepimiz işimize bakalım. Allah herkesin işini rast getirsin." diye konuştu.

Asamoah'ın gelme ihtimali

Sol bek transferinde gündemde olan Juventus'un Ganalı oyuncusu Kwadwo Asamoah'ın transferinin zora girdiğini aktaran deneyimli teknik adam, "Biz, açık olmaya çalışıyoruz. Sol bek eksik dedik. Asamoah'ın gelme ihtimalinin yüzdesi düştü. Ancak 2 hafta süre var. Bu işler belli olmaz." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, devre arası transferlerinin zorluğuna değinerek, "İşin teknik yanı kadar ekonomik yanı da önemli. Ayın sonuna daha var. Bir an evvel gelse iyi olur ama ocak transferleri kolay değil. Dikkat edilmesi gerekir. Biz teknik açıdan eksik gördüğümüz yerleri bildirdik." şeklinde görüş belirtti.

Carole, Emre Mor ve Ozan Tufan

Galatasaray Teknik Direktörü Terim, transfer gündemlerinde olduğu iddia edilen Lionel Carole, Emre Mor ve Ozan Tufan ile ilgili soruları yanıtladı.

İngiltere kulüplerinin istediği öne sürülen Badou Ndiaye ile ilgili herhangi bir teklif olmadığını aktaran Terim, "Emre Mor ve Ozan Tufan ile ilgili hiçbir irtibat yok. Carole'ün dönmesi şu an için söz konusu değil. Transferde kimseyle temasa geçmedik. Olursa yönetimler ile geçeriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir şampiyonluğun kolay olduğunu sanmıyorum"

Fatih Terim, şampiyonluk yarışının kolay olmayacağını dile getirdi.

Şampiyonluk yolunda her maçın çok önemli olduğunu anlatan Terim, "Hiçbir şampiyonluğun kolay olduğunu sanmıyorum. Telafi edecek bir yarı kalmadı. Seviye yükseldi. Her maç şampiyonluk yolunda önemli. Kimin nerede puan kaybedeceği belli olmaz. Beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Hayat size sürprizler yapabilir. Her şeye hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Emrah Oktay

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